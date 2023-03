Nuove deleghe a Gorbi Urbanistica e cimiteri

Nuovo riassesto delle deleghe all’interno della giunta comunale di Serravalle Pistoiese. Dopo quanto avvenuto nelle scorse settimane con maggiori poteri in ambito turistico, ricettivo e di eventi a Maurizio Bruschi che si sta occupando della promozione del territorio con particolare riferimento anche al Cammino di Santiago, il sindaco Piero Lunardi ha ampliato le competenze per il suo vice, Federico Gorbi. Oltre che il ruolo intoccabile al bilancio dal quale passano tutte le scelte delicate da parte dell’amministrazione, e che lo ha visto protagonista anche nel primo mandato Lunardi, arrivano anche altre deleghe di peso come quella dell’urbanistica e ai servizi cimiteriali (Serravalle deve coprire un territorio vasto, con i cimiteri sparsi qua e là) unitamente anche a quella dell’assetto del territorio. Si amplia, pertanto, la mole di lavoro in carico a Gorbi che, in precedenza, oltre al ruolo di vice doveva far fronte anche a bilancio, tributi, patrimonio, ambiente, promozione del territorio e fiere.

S.M.