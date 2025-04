Nuove aiuole in centro. Marciapiedi e verde. Si parte dalla stazione

"È volontà dell’amministrazione procedere a un’immediata riqualificazione del centro di Montecatini, mediante installazione di siepi, arbusti, e fioriture, in particolare nel tratto lungo la direttrice che collega la stazione ferroviaria di Montecatini Centro, in piazza Gramsci, con via Don Minzoni, piazza del Popolo e il primo tratto di viale Verdi fino all’incrocio con via Manzoni". Inizia così la delibera di indirizzo appena approvata dalla giunta del sindaco Claudio Del Rosso a tutela del verde e del decoro nel cuore turistico e commerciale della città. L’amministrazione ritiene che "vada potenziata la manutenzione, la riqualificazione e e la valorizzazione del verde pubblico. Per questo è necessario dare mandato agli uffici competenti affinché attivino, senza indugio, le procedure relative all’affidamento e all’esecuzione degli interventi". Luca Bini, assessore ai lavori pubblici, conferma che l’intervento è imminente. "A partire dalla prossima settimana – spiega – ci occuperemo della parte che va da piazza Gramsci, nella zona della stazione ferroviaria Montecatini Centro, passa da via Don Minzoni, arriva in piazza del Popolo e riguarda anche il primo tratto di viale Verdi fino al Gambrinus. Per la seconda parte di viale Verdi, invece, sarà necessario qualche giorno in più, perché ci sono dei problemi con l’impianto di irrigazione esistente".

Il Comune prosegue i lavori di ristrutturazione del tratto di viale Verdi nelle vicinanze dell’ingresso dell’ex Agenzia per il turismo, dopo che la Provincia ha provveduto a togliere il dehor di un locale chiuso ormai da diversi anni. Fino a poco tempo fa, sembrava che questa struttura fosse stata abbandonata a se stessa, ma per fortuna non è andata cosi. La pensilina ha sciupato per molto tempo il tratto della strada. Il Comune ha deciso di investire circa 28mila euro allo scopo di rifare la pavimentazione, senza dimenticare le alberature e le piante negli spazi circostanti. Molte persone non ricordavano nemmeno più quanto potesse essere bello questo punto di viale Verdi. Per questo, negli ultimi giorni, si stanno fermando ad assistere ai lavori, in attesa che questa parte del marciapiede ritorni praticabile. L’intervento è ormai quasi arrivato al termine e, anche in questo caso, il Comune sta realizzando una nuova fioritura destinata ad abbellire questo punto.

Daniele Bernardini