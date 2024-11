Nuova sede per il Csi: "Grandi potenzialità"

Una nuova sede per il comitato territoriale di Pistoia del Csi (Centro Sportivo Italiano), che oltre alla sede di via del Frutteto ora troverà spazio anche a Masiano. Gli uffici, al secondo piano in via di Masiano 10, sono stati concessi in comodato d’uso gratuito da Banca Alta Toscana. Gli ambienti comprendono sala di formazione, arredata con attrezzature e proiettore, una stanza riunioni, un ufficio, una piccola cucina e i servizi, per circa 150 metri quadrati. Un’importante passo avanti per Csi e in particolare per il comitato pistoiese, che potrà moltiplicare le proprie attività e dare ulteriore spazio agli oltre 6mila tesserati impegnati in molte discipline, dal nuoto all’atletica fino allo speed down e alla ginnastica dolce per anziani. "Non possiamo che ringraziare Banca Alta Toscana per questa concessione – ha detto Silvia Noci, presidente del Comitato provinciale di Pistoia e vicepresidente regionale di Csi Toscana –. La nuova struttura ha grandi potenzialità e proprio per questo abbiamo già attivato le procedure per farlo diventare un centro Afa e potervi svolgere attività fisica". Soddisfazione anche da parte di Alberto Vasco Banci, presidente di Banca Alta Toscana: "In poco più di un mese abbiamo ceduto i locali del circolo alla Cooperativa Emilio Bianchi e oggi mettiamo a disposizione del Csi, con comodato gratuito, degli spazi importanti. Il tutto per ampliare ulteriormente il polo di aggregazione di Masiano e offrire un importante servizio alla comunità". Dopo il taglio del nastro, premiazioni del Grand Prix Toscana di corsa campestre e del Trofeo Next Gen Csi Under 12.

M.F.