Nuova illuminazione sul raccordo, al via i lavori

Due cantieri che richiedono significativi cambi di viabilità. Uno è l’intervento di riqualificazione dell’illuminazione pubblica sul raccordo autostradale all’altezza degli svincoli di Pistoia Centro e Ponte Europa. per consentire i lavori da martedì a giovedì, nella fascia oraria che va dalle 9 alle 17.30 saranno in vigore il divieto di sorpasso per autoveicoli, il limite di velocità di 30 chilometri orari, il restringimento della carreggiata e il senso unico di marcia. Come richiesto dal Comune di Pistoia a Hera Luce, l’intervento si svolgerà quindi in soli tre giorni evitando gli orari di punta del traffico cittadino, in modo da limitare più possibile i disagi, considerato che questo tratto di tangenziale è molto utilizzato.

L’intervento di riqualificazione – spiega una nota – permetterà di sostituire le attuali lampade con quelle a led per il risparmio energetico, ma anche di riattivare i corpi illuminanti non funzionanti. Il risultato sarà una migliore illuminazione della viabilità, garantendo maggiore sicurezza per gli utenti della strada.

Altro cantiere è quello di Publiacqua per la riparazione di una perdita idrica, in via Bartolomeo Sestini, all’intersezione con via Capitini. Per consetire alla ditta di effettuare l’intervento da domani a mercoledì sono previste alcune modifiche alla viabilità. Durante i lavori, in via Sestini, all’altezza della rotatoria con via Capitini, il transito – viene spiegato – sarà consentito nelle due direzione, sia verso Pistoia sia verso Montale; all’immissione di via Capitini in via Sestini sarà obbligatoria la svolta a destra verso Pistoia, mentre per dirigersi verso Montale bisognerà arrivare alla rotatoria di via Antonelli e quindi tornare indietro.