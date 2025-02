Nuova frana sulla provinciale. Le alternative

Una nuova frana si è verificata sulla Sp37, la strada che collega la Statale 66 con l’abitato di Cutigliano. Ne dà notizia il sindaco Gabriele Bacci: "Purtroppo la scorsa notte è avvenuta una nuova frana a fianco di quella esistente, confermando la necessità di fare un lavoro sicuro. Fortunatamente, poichè la strada è chiusa, non ha creato pericoli. Abbiamo assunto una ditta specializzata in più, in affiancamento a quella già presente, per accelerare al massimo i lavori. Ci tengo a precisare che la situazione è di notevole complessità. Oltre a noi amministratori e i tecnici comunali, c’è un nucleo di persone competenti che seguono i lavori quotidianamente per mettere in sicurezza l’area e arrivare in fondo velocemente, sono state messe in campo tutte le risorse che abbiamo per risolvere, l’obiettivo è arrivare in fondo al più presto sempre pregando nel meteo, che fino a oggi è stato la causa delle difficoltà nello svolgimento dei lavori, rendendo la terra impossibile da lavorare. Restiamo a disposizione per qualsiasi eventuale necessità possiate avere". La via Cantamaggio e la strada di Rivoreta rimangono le due alternative per raggiungere Cutigliano.

A.N.