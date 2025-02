Nuova frana sulla ferrovia Porrettana: treni fermi per settimane

Non c’è pace per la ferrovia Porrettana. Una frana si è verificata ieri all’altezza dell’abitato di Ponzano Alto, tra le stazioni di Piteccio e Valdibrana. Una zona già sotto osservazione da mesi a causa di altri movimenti del terreno che avevano portato i tecnici di Rfi (Rete ferroviaria italiana) ad attivarsi con manutenzioni straordinarie nell’area.

Nella giornata di ieri, però, l’improvviso peggioramento della situazione ha portato i tecnici a interrompere il traffico ferroviario. Il tratto interessato era e rimarrà monitorato costantemente attraverso sistemi satellitari Gnss (sistema satellitare globale di navigazione), letture inclinometriche e piezometriche, oltre a ispezioni video.

Nonostante gli interventi straordinari degli ultimi giorni per garantire la sicurezza del traffico ferroviario, i tecnici hanno rilevato la necessità di lavori strutturali più approfonditi, che rendono indispensabile la chiusura della linea al traffico ferroviario del segmento Pistoia-Porretta. L’ultimo convoglio a percorrere il tratto è stato il treno regionale 18161 Porretta Terme-Pistoia, già partito al momento della decisione della chiusura.

Dal pomeriggio di ieri giovedì, 27 marzo, Rfi ha iniziato a organizzare un servizio sostitutivo con autobus per garantire la mobilità dei passeggeri. La durata dell’intervento non è stata ancora ufficialmente comunicata, ma viste le circostanze e la complessità dei lavori, la sospensione potrebbe protrarsi per alcune settimane.

Per garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dell’interruzione è stato riprogrammato il servizio con corse bus che effettueranno il percorso tra le due località con transito via Pracchia e via Collina. È possibile un aumento dei tempi di percorrenza, i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto, si consiglia di valutare la ripianificazione del proprio viaggio.

Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida. Informazioni su www.trenitalia.com (sezione Infotraffico) Notizie Infomobilità-Trenitalia.

Gli autobus effettueranno le fermate nei piazzali davanti alle stazioni a eccezione di: Pistoia- parcheggio Metro Park; Pistoia ovest, viale Adua parcheggio Ist. Geometri; Castagno e Corbezzi-S.S. 64 passo della Collina La Cugna fermata Tpl; Ponte della Venturina- S.S. bivio stazione fermata Tpl; Biagioni Lagacci-S.S. bivio stazione fermata Tpl; Molino del Pallone - S.S. bivio stazione fermata Tpl.

F.S.