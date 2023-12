Nuova biblioteca. Firmato il contratto. Sorgerà nella ex Coop

Il Comune ha firmato il contratto di acquisto della ex Coop per realizzare la nuova sede della biblioteca comunale Angela Marcesini. L’atto notarile è stato firmato venerdì 22 dicembre, negli uffici di Unicoop Firenze, dai rappresentanti Unicoop e, per il Comune di Agliana, dal responsabile lavori pubblici Giampaolo Pacini con la geometra Stefania Bartolozzi. Il 22 dicembre 2023 diventa dunque una data storica per realizzare il sogno di dare una sede adeguata alla biblioteca, che era tra le priorità dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luca Benesperi. Il primo cittadino ha annunciato la firma del contratto durante gli auguri di Natale ai dipendenti e ai cittadini, in sala consiliare: "Un bel risultato dopo tanto lavoro da parte della giunta e dei dipendenti".

Il 30 novembre scorso, il consiglio comunale si era espresso con voto unanime, dando il via libera all’acquisizione da parte del Comune di un immobile ex Coop da adibire a nuova sede della biblioteca comunale Marcesini. I locali della ex Coop sono in centro, si affacciano sul parcheggio di via Puccini, di fronte alla scuola primaria Gianni Rodari, accanto alla Casa della salute e a due passi dal palazzo comunale e dalle piazze IV Novembre e Gramsci.

La giunta aveva dato il via all’iter con la delibera del 24 novembre scorso. L’investimento totale per l’acquisto dei due locali, per una superficie di circa 500 metri quadrati, comprensivo di ristrutturazione e allestimento, è di 875mila euro, di cui 250mila come contributo della Fondazione Caript. La cifra per l’acquisto, come aveva già comunicato Benesperi, che comprende anche un progetto di massima redatto dagli architetti di Unicoop Firenze e l’acquisizione del parcheggio davanti all’edificio è di 510mila euro. Il resto servirà per la ristrutturazione e l’allestimento dei locali. Con questo atto, l’amministrazione comunale può finalmente dare alla comunità una sede adeguata per la biblioteca, che ha un patrimonio di 40mila libri ai quali si aggiunge il Fondo Risaliti, che è stato donato al comune di Agliana da Roberto Risaliti nell’ottobre 2021, anno successivo alla morte del padre Renato, docente universitario, scrittore, storico ed ex sindaco di Agliana, che aprì la biblioteca comunale aglianese nel 1972, quando era assessore alla cultura. L’amministrazione aglianese ha lavorato circa tre anni per arrivare a questo risultato.

Il sindaco (al centro della foto con tutti i protagonisti) ha ringraziato in particolare l’ufficio tecnico e l’assessore Maurizio Ciottoli che si sono notevolmente impegnati, nonché il presidente della Fondazione Caript, Lorenzo Zogheri, per il contributo concesso, ma anche Unicoop per lo sforzo di andare incontro alla realizzazione di questo obiettivo della giunta. L’amministrazione, per realizzare questo progetto, non ricorre a un mutuo, tutto è reperito dalle risorse dell’ente, attingendo anche ad avanzi di amministrazione.

Piera Salvi