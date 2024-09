Lavori finiti, apre Eurospin. Completati i parcheggi. Riqualificata la zona

Aprirà il 5 settembre la nuova realtà commerciale Eurospin in via Primo Maggio. Il mega supermercato, che di estende su una superficie di 20 mila metri quadri, sorge sull’area dell’ex pastificio Maltagliati. E andrà a colmare anche la lacuna della piccola Esselunga di Montecatini, che si trova a poche centinaia di metri di distanza ed è chiusa per lavori da mesi. La tempistica del cantiere Eurospin è stata invece accelerata. Si era parlato di apertura entro dicembre, invece è stato messo il turbo e adesso è iniziato il conto alla rovescia per l’apertura alla clientela. La posizione, di fronte alla parrocchia di Santa Rita a Margine Coperta, è strategica. Il direttore dei lavori aveva affermato di voler anticipate i tempi di apertura è così è stato. In via Primo Maggio l’ingresso principale.

L’immobile del discount è pronto, campeggia già la caratteristica insegna del marchio, sembra completata anche la viabilità interna e i parcheggi. La presenza del supermercato renderà il quartiere più vivace, formando un piccolo centro vivibile per i cittadini. Con il nuovo supermercato a marchio Eurospin Tirrenica prendono forma le molte opere accessorie previste dal piano urbanistico approvato, come gli spazi adibiti a parcheggio, nell’area ex Maltagliati a Margine Coperta, affacciata sulla regionale Lucchese (via Primo Maggio).

L’azienda della grande distribuzione si è affidata a una sola ditta per realizzare l’intervento, concedendo in subappalto solo dei lavori specifici (come elettricisti e piastrellisti), sono una quindicina le maestranze al lavoro ogni giorno su un cantiere che occupa una superficie di 20mila metri quadrati. Intanto, ha preso il via anche l’allestimento delle aree a verde previste nel progetto.

Eurospin Italia è un’azienda italiana della grande distribuzione organizzata tra alimentari e generi di largo consumo del canale discount presente in Italia, Slovenia, Croazia e Malta. In Valdinievole Eurospin è una realtà consolidata. In particolare a Montecatini e a Uzzano, con tre grossi centri nei quali è possibile trovare di tutto. Eurospin nasce nel 1993 su iniziativa di quattro famiglie di imprenditori già attive. Prima catena di discount di proprietà italiana, ha utilizzato inizialmente la formula del franchising per poi cominciare ad aprire anche punti vendita di proprietà.

Giovanna La Porta