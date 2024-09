A Le Piastre una giornata di scacchi

Per tutti gli appassionati del gioco degli scacchi, nella piazza de Le Piastre, stamattina a partire dalle 11, il prpfessor Massimo Fochi, psicoterapeuta, parlerà di:" Scacchi tra pedagogia e profilass" e, a seguire un piccolo torneo a 4 con scacchi disposti casualmente sulla scacchiera, come a suo tempo il campione mondiale Robert Fischer, detto Bobby, aveva proposto. La disposizione sarà per mano di un bambino bugiardo perché, a Le Piastre non poteva essere diversamente. Poi Fochi, Claudia D’Angelo, Marco Bartelloni e il presidente dell’associazione Scacchi Dinamici, Paolo Andreotti, sfideranno quanti vorranno in questa domenica di fine estate. Il Magnifico Rettore dell’Accademia della Bugia Emanuele Begliomini ha promesso, già da tempo, che sarà previsto uno spazio permanente che accoglierà gli Scacchi "bugiardi" e l’ associazione Scacchi Dinamici APS nella nuova sede che verrà realizzata nell’ ex cinema de Le Piastre. La manifestazione fa seguito all’ottimo risultato ottenuto al torneo tenutosi a Cutigliano nel corso della Sagra di Mezzestate, presso l’Hotel La Valle, dove l’Associazione Scacchi dinamici ha riunito 23 partecipanti, vedendo prevalere Alessandro Melosi 21 anni.

Andrea Nannini