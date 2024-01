’Nou’, la Storia siamo noi. In fotografia

C’è un appuntamento a cui il vasto mondo della fotografia pistoiese, nonchè tutti i cittadini che amano quest’arte meravigliosa, non può mancare ed è quello di venerdì prossimo, 26 gennaio, alle ore 18.30, nella Sala Soci della Coop di viale Adua, ospiti di Unicoop Firenze, dove sarà presentato il libro di Mario Carnicelli "Nous" (Éditions Contrejour e Silvana Editoriale). L’evento, esclusivo, è organizzato dal Gruppo Fotoamatori Pistoiesi e rappresenta l’esordio delle iniziative per il 2024 dopo un 2023 ricco di prestigiose presenze che hanno dialogato con il pubblico pistoiese.

"Nous", noi, in francese, è la prima monografia dedicata a Mario Carnicelli, vincitore, nel 2022, del Prix Vivian Esders. Il libro, con testi di Viviane Esders, Roberta Valtorta, Bärbel Reinhard e Marco Signorini, è scritto in lingua francese, ma Mario, per i suoi lettori italiani, ha voluto l’inserimento di un piccolo fascicolo con i testi tradotti.

"Sono anni –, scrivono Reinhard e Signorini – che ci incontriamo con Mario Carnicelli per seguire il suo archivio e ogni volta c’è una sopresa, un’immagine fuggita al primo sguardo, i racconti di Mario sui lavori legati alla quotidianità, gli studi, le commissioni e i viaggi, queste tracce hanno generato tutto l’insieme del suo lavoro. I giorni passati nel suo studio ci confermano che il materiale di un archivio è qualcosa di vivo, ha una vitalità ovviamente determinata dall’autore che lo alimenta, dalla storia, ma anche una propria che muta agli occhi degli altri, che si evolve in un contesto che anch’esso cambia nel tempo".

"Nou" è una straordinaria galleria di volti che parlano, consegnati alla Storia, e con tutta la densità della Storia, dall’obiettivo di Mario. Ci sono bambini di un tempo, fotografati da lui, che si sono riconosciuti: "Nou", appartiene a tutti.

"La ricerca artistica di Mario Carnicelli – scrive il Gfp nella sua presentazione dell’evento – si focalizza sui volti delle persone, sull’osservazione dell’individuo nella sua natura di essere sociale, appartenente alla storia e alla comunità, con la quale condivide le circostanze che ne hanno segnato vita e identità. In questo libro fotografico piazze e strade rappresentano un luogo fondamentale di aggregazione, che Carnicelli ha immortalato in momenti cruciali come i funerali di Palmiro Togliatti. Attraverso un’accurata selezione di 85 fotografie, il volume documenta l’orientamento del lavoro di Carnicelli verso l’idea di “noi“: un concetto di comunità, partecipazione, e consapevolezza di esistere insieme e in relazione agli altri". Oltre all’autore, interverranno Bärbel Reinhard e Marco Signorini, curatori dell’opera. Saranno disponibili il libro e le fotografie autografate da Mario Carnicelli.

Il grande fotografo pistoiese è stato recentemente insignito, a Firenze, "per chiara fama" della pergamena dell’Accademia delle Arti del Disegno, presieduta da Cristina Acidini, con la quale gli è stato conferito il titolo di "Accademico d’onore" alla luce di tutta la sua prestigiosa carriera.

lucia agati