Nora Beck e il reportage del club fotografico. Due mostre con gli artisti di Reutlingen

Gli artisti di Reutlingen, Germania, protagonisti di due mostre a Palazzo Comunale. Primo di due spazi ad essere occupati dagli artisti ospiti è quello degli Antichi Magazzini del Sale: qui è allestita la mostra personale di Nora Beck dal titolo "Everything might be different" (fino al 16 novembre; dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19, la domenica dalle 10 alle 18). Le opere esplorano il tema della percezione in tutta la sua complessità. Sono dipinti, fotografie, installazioni e un video, realizzati grazie a una borsa di studio assegnata all’artista grazie all’amicizia tra le Fondazioni Dr. Rainer Märklin-Jochen Stephan Stiftung Reutlingen e della Fondazione Jorio Vivarelli che nel marzo di quest’anno ha ospitato per un mese l’artista a Villa Stonorov. Nell’atrio di Palazzo Comunale invece (fino al 12 novembre; dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 18) è possibile visitare la mostra "Vivere e lavorare a Reutlingen", reportage fotografico del Photoclub Reutlingen, il club fotografico della cittadina tedesca. Con immagini di grande formato viene offerto uno sguardo sulla realtà e sulle storie di vita di ventidue abitanti di Reutlingen, colte durante la Settimana Interculturale 2023. In questa occasione i fotografi sono rimasti colpiti dalle storie e dalle prospettive condivise con loro da persone con e senza background migratorio, che oggi contribuiscono al successo della comunità. La mostra, nata in collaborazione con la Volkshochschule Reutlingen, riflette la colorata diversità della città tedesca. Le due iniziative segnano un ulteriore rafforzamento nei rapporti di amicizia tra le due città che si è sviluppata negli anni e nel 2018 è stata ufficializzata con la forma di un patto di amicizia.

l.m.