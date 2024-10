Non solo pizza, le tante proposte del circolo Arci Gramsci

Parte dal 5 ottobre la nuova stagione 2024 2025 del circolo Arci Gramsci a Catena di Agliana. Una stagione ricca di iniziative e attività grazie al volontariato che dedica tempo e impegno per tenere aperta la struttura. "Siamo veramente contenti - dichiara il vicepresidente Guido Del Fante - perché il circolo è un presidio importante per il territorio e per tutte le persone e le associazioni che cercano uno spazio di aggregazione e socializzazione. Da quest’anno ci sono tanti nuovi volontari che daranno il loro contributo fattivo. Dal 5 ottobre terremo aperta la pizzeria tutti i sabati e chiunque vorrà venire a dare una mano o anche ad imparare, potrà venire liberamente". Riapre, dunque, la pizzeria dalle 19.30 con possibilità di asporto e con un menù rinnovato (prenotazioni: 0574 1825449).

"La pizzeria – informano dal Circolo – continuerà ad usare prodotti locali come il miele Gallorini e i salumi di Tradizione Salumi, per contribuire alla comunità locale".

Tutti i martedì mattina dalle 9 alle 11.30 e tutti i giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 18.15, corsi di yoga a cura di Antonella Carpita (prenotazioni: 346.0269314). Dal 12 ottobre riprendono i laboratori creativi di Onelab a cura di Serena Galardini con attività per i più piccoli ma anche per i grandi. Sabato 12 creazione della "Scatola magica", il 9 novembre il "Quaderno creativo" e il 30 novembre il "Calendario dell’avvento" (prenotazioni: 3497386586). Il Circolo è aperto dal martedì alla domenica dalle 7 alle 13 per le colazioni e dal mercoledì al sabato dalle 16 alle 20 per merende ed aperitivi. Le attività e l’accesso al Circolo necessitano di una tessera Arci che può essere fatta in loco.

"Sarà una stagione bellissima – conclude Del Fante – perché sono tante le attività che abbiamo in mente, anche per il periodo natalizio. Il mio auspicio è che la comunità continui a partecipare alle attività e venga a frequentare il Circolo, in modo che tutta la zona di Catena continui ad avere un presidio importante".

