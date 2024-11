Non solo mercatini per le feste, tante le iniziative anche per i bambini

Il programma definitivo, in corso di ultimazione, sarà presentato ufficialmente il prossimo giovedì. Ma in attesa di dopodomani, ci sono già le prime anticipazioni di "Natale a Quarrata 2024", il nome del cartellone di iniziative ed eventi in vista delle prossime festività natalizie messo a punto dal Comune e dalle associazioni del territorio (e non solo). E che inizierà idealmente già il prossimo sabato, interessando le principali piazze del centro in primis. Iniziando ovviamente da Piazza Risorgimento, che avrà come di consueto un ruolo da protagonista: la piazza ospiterà infatti un’area espositivo-commerciale con stand, chalet o bancarelle, ogni fine settimana dal sabato pomeriggio (dopo il mercato settimanale) alla domenica sera.

Si comincia come detto dal prossimo weekend, per un appuntamento che si ripeterà anche il 7, l’8, il 20 e il 24 dicembre. Il 14 e il 15 dicembre, gli stand natalizi saranno invece allestiti in Piazza della Costituzione. Ma Piazza Risorgimento dovrà essere anche la "piazza dei bambini", a ben vedere: sempre sabato prossimo dovrebbero infatti essere inaugurati sia il "villaggio di Babbo Natale", allestito davanti al monumento (che rimarrà fruibile dai più piccoli e dalle famiglie fino al 7 gennaio prossimo) che la giostra a tema natalizio (che dovrebbe trovare posto nell’area nord-ovest dello spazio). Sarà tuttavia coinvolta anche Piazza Agenore Fabbri, che dovrebbe ospitare la pista di pattinaggio sul ghiaccio: anche pattinatori e pattinatrici potranno dare sfogo alla propria passione a cominciare dall’ormai imminente 30 ottobre, con la pista che rimarrà in piazza sino al 6 gennaio del 2025. In attesa di presentare il quadro complessivo degli eventi, la cornice sembra insomma esserci già: anche a Quarrata si inizia a respira l’aria del Natale.