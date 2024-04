"Non ci avete fatto niente". Insieme a Tina

La Memoria e l’incontro, la parola e il confronto, e sopra ogni cosa quel principio faro che deve (o dovrebbe) guidare tutti, comuni cittadini e uomini e donne di Stato: legalità. Testimone e vessillo ideale è in questo senso Tina Montinaro, una delle figure di spicco della lotta alle mafie nonché vedova di Antonio Montinaro, caposcorta di Giovanni Falcone rimasto ucciso nella strage di Capaci il 23 maggio del 1992 che nei giorni di giovedì 2 e venerdì 3 maggio rinnoverà la sua amicizia con Pistoia. Accade grazie all’associazione Vento e Vertigine che per quei due giorni ha organizzato una fitta agenda di iniziative. Si parte giovedì 2 con un primo incontro (ore 8.30) in Sala Maggiore, a Palazzo Comunale, che vedrà coinvolti gli studenti degli istituti comprensivi pistoiesi e una serie di altre realtà scolastiche grazie alla trasmissione in diretta streaming. A questo primo momento ne seguirà un altro nella stessa mattina organizzato in collaborazione con la Consulta provinciale studentesca, alle 11, che invece si svolgerà negli spazi dell’Istituto Einaudi, ancora una volta con diretta streaming su YouTube. La maratona di legalità riprende venerdì 3 maggio, con tracce ancor più tangibili per la cittadinanza tutta. Palcoscenico della giornata sarà Candeglia, dove, alle 10.30, con la regia del Comune di Pistoia si svolgerà la cerimonia di intitolazione del giardino pubblico ad Antonio Montinario e agli agenti della scorta di Falcone, con la successiva presentazione del progetto ‘Giardino diffuso della legalità’, mentre alle 12 con i bambini della scuola primaria Rodari, verrà scoperto il murale realizzato dallo street artist LdB e dedicato ad Antonio Montinaro. La due giorni di Vento e Vertigine è stata intitolata "Non ci avete fatto niente" dall’omonimo libro scritto da Tina Montinaro, uscito lo scorso anno e destinato a un pubblico di lettori dai 9 anni in su. "La nostra associazione si occupa di cultura digitale e comunicazione. Una delle declinazioni di quest’ultimo tema è proprio la legalità – è il commento del presidente di Vento e Vertigine, Walter Tripi –. Tina è un’amica di Pistoia, si è presentata l’occasione di averla ancora qui e l’abbiamo colta senza esitazione. Proprio nei giorni scorsi si è svolto un incontro di preparazione a queste due giornate all’Istituto Einaudi con l’Associazione Nazionale Magistrati, anche nella volontà di trasformare questo momento in un vero e proprio percorso.

"Siamo felici che questa iniziativa possa servire a promuovere l’idea di un Giardino diffuso della legalità: ne stiamo parlando coi diversi livelli istituzionali – conclude Tripi – e abbiamo incontrato una grande disponibilità affinché ciò si realizzi". Tutto il calendario è realizzato in compartecipazione con il Comune di Pistoia, in collaborazione con l’Anm Sottosezione di Pistoia, LdB e Consulta provinciale degli studenti. Con il patrocinio di Regione Toscana, Consiglio Regionale e Provincia di Pistoia e il supporto di Fondazione Caript, Conad, Vannucci Piante e Mister Wizard.

l.m.