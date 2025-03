Nodo traffico: "Strade sicure e più parcheggi"

"Occorre curare la manutenzione delle strade senza rimandare ulteriormente". Un grido d’allarme che arriva all’unisono, soprattutto da parte dei cittadini che abitano in periferia. E che, quotidianamente, sono chiamati a fare i conti, per non dire lo slalom, su manti stradali dissestati e poco sicuri. All’amministrazione comunale viene chiesta maggior attenzione per il reticolo di strade secondarie, che magari non sono percorse allo stesso modo di quelle principali ma che meritano comunque attenzione. Perché non possono e non devono esserci cittadini di Serie A e Serie B. "La manutenzione delle vie periferiche non dev’essere messa in secondo piano - dice Federico Giardina -, perché si rischiano onerose spese da sostenere in caso di problemi all’auto".

Non solo le strade però, perché sono anche altri i temi su cui porre la lente d’ingrandimento: "Mi piacerebbe che ci fossero più parcheggi gratuiti - prosegue Federico -, che aiuterebbero pistoiesi e non solo a raggiungere il cuore della città e che in zone come Porta Nuova ci fosse maggior attenzione all’illuminazione pubblica nelle ore notturne". "Parlo per esperienza personale perché recentemente ho squarciato una gomma a causa di una profonda buca - gli fa eco Giulia Niccolai -. Quando si esce dalle strade principali, cominciano i problemi e per chi vive fuori Pistoia non è una situazione facile da gestire. Cos’altro vorrei chiedere all’amministrazione? Una maggiore flessibilità negli orari d’apertura della Biblioteca San Giorgio. A me, come a molti altri studenti, piacerebbe potervi accedere anche il lunedì mattina (ad oggi il lunedì la Biblioteca apre alle 14, ndr)". L’attenzione al manto stradale è importante, ma dev’essere equilibrata con un’eccessiva apertura dei cantieri che rischia di paralizzare gli snodi cruciali della città. "Mi riferisco in particolare ai tanti lavori fatti nei mesi scorsi alla rotonda tra via dei Pappagalli e Viale Matteotti - osserva Giacomo Ercoli Malacari -. Nell’autunno scorso il cantiere aveva messo in difficoltà una zona molto transitata come quella, soprattutto nelle ore di punta. Gli interventi sono necessari e impellenti, ma serve anche la giusta linearità nelle tempistiche d’apertura. E poi c’è la manutenzione alle vie periferiche, fondamentale per chi come me abita fuori città: non vogliamo essere messi in secondo piano". Attenzione all’urbanistica ma anche alla pulizia e alla civiltà: queste le due tematiche più importanti secondo Giorgia Fabbri: "E’ sempre più comune vedere poca cura da parte dei cittadini in tema di smaltimento dei rifiuti, in centro città e fuori. Servirebbe un esame di coscienza da parte di tutti e magari anche maggiore attenzione da parte di chi dovrebbe vigilare".

Michele Flori