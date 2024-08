Nodo assegnazioni. Campi e palestre. Il quadro definitivo della nuova stagione

A luglio le polemiche non sono mancate, soprattutto in ambito pallavolistico, per quelle che sono le assegnazioni di orari nelle palestre e nei campi da calcio comunali in vista della prossima stagione agonistica. Dopo le varie riunioni intercorse prima dello stop di Ferragosto fra gli uffici e le società sportive, il Comune ha pubblicato quelle che sono le assegnazioni definitive da settembre a maggio 2025, tracciando il quadro completo di cosa si vedrà in città e periferia nei vari impianti sportivi. A bocce ferme, quindi, vediamo cosa è venuto fuori (esclusi gli impianti provinciali).

A livello di campi da calcio, la Pistoiese si è presa gli spazi al sussidiario Turchi dal martedì al venerdì, lasciando il sabato per l’attività della FZ11 Academy visto che la rifinitura degli arancioni sarà sempre all’interno dello stadio "Melani". Per quanto concerne il settore giovanile, invece, si torna in massa al "Frascari" dal lunedì al venerdì con orari a disposizione anche per Avanguardia, Pool Bugiani, Sperone e il calcio Uisp nelle serate di lunedì e martedì per le partite dei vari campionati. Dopo qualche stagione di attività ridotta, tornano operativi a buon regime i due campi di Pistoia Ovest con l’aggiunta dello spazio adiacente gli spogliatoi del terreno "A" – più piccolo – denominato oramai sussidiario (uso esclusivo per la Worange Pistoia). Molte ore per il Capostrada – che la fa da padrone ovviamente anche a Legno Rosso negli spazi utilizzabili così come a Bonelle – e qualcosa per il Pistoia Nord nel campo "A", Olimpia Pistoiese padrona assoluta o quasi del "B" dal lunedì al giovedì. Quartier generale all’Edy Morandi per Pistoia Nord e Pistoia San Marco, mentre torna disponibile il campo "Bardelli" a Bottegone dopo oltre due anni di inutilizzo con la nuova gestione: per ora spazi limitati, ci saranno gli allenamenti dell’Ac Bottegone. Chiesina Montalese, invece, resta ovviamente la casa del Rugby Pistoia mentre è inattivo il campo di Pontelungo.

Passando alle palestre, una delle novità più attese era quella sul PalaCarrara: vista l’assenza del Futsal, tutti gli spazi sono occupati dal Pistoia Basket per prima squadra e settore giovanile con quattro mattine su sei e cinque pomeriggi dalle 15 alle 22.30. Alla "King" di Bottegone attività per le due società di basket locali più Wolf e Lella, Ac Bottegone e PV Bottegone che avrà tre ore il martedì e un’ora e mezzo il giovedì, mentre tutto il resto degli allenamenti lo porterà avanti soprattutto alla "Raffaello" e alla "Leonardo". Per la palestra Anna Frank basket con Wolf, Endas, Lella, Audax e mini-atleti del Pistoia Basket più Hockey Pistoia, Arcieri del Micco e solo una sera di Fenice Volley per la pallavolo più qualcosa per la Mazzoni. Quasi tutto volley alla "Cino" (ancora Mazzoni e Fenice) più la Polisportiva Hitachi per l’attività dei più piccoli al coperto, solo basket e Silvano Fedi alla "Marini" di piazza San Francesco, ancora pallavolo protagonista alla "Bizzarri" mentre lo spazio della "Pertini", sopra il comando della Municipale, oltre agli studenti del liceo scientifico la mattina se lo dividono Olimpia e Ferrucci Libertas. Infine i palloni di pattinaggio se li dividono, in toto, DLF, Il Ponte e Pistoia Roller.