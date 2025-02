No alle molestie sul lavoro. Un fenomeno nascosto

La cronaca racconta che la violenza di genere è tutt’altro che un fenomeno in via d’estinzione. Informare e conoscere per abbattere e superare, è il principio che ancora una volta regola un nuovo e importante appuntamento sul tema atteso per oggi alle 16.30 allo Spazio Zero-Arte contemporanea, in via Forra di Castelnuovo 30, a Casalguidi, nell’ambito della mostra "Dovunque Benemerita" a cura da Gianluca Messineo e Luigi Petracchi, a celebrare l’impegno delle donne e delle forze dell’ordine nella società. L’incontro di oggi è organizzato dal Movimento Donne Impresa Pistoia e affronta un fenomeno troppo spesso sottovalutato o nascosto offrendo spunti di riflessione e strumenti per contrastarlo. Vedrà la partecipazione di esperte nel campo della parità di genere e dei diritti delle donne, quali la dottoressa Beatrice Bettini (Sustainability & Human Resources Consultant) e l’avvocata e consigliera provinciale di parità Chiara Mazzeo in un dibattito moderato da Patrizia Elisabetta Benelli, al vertice del Comitato imprenditoria femminile della Camera di Commercio e presidente del Movimento Donne Impresa di Confartigianato. Le relatrici forniranno un quadro della situazione attuale, evidenziando le strategie e gli strumenti per riconoscere e prevenire la violenza di genere, sensibilizzando cittadini e imprese.

Al centro del dibattito la violenza di genere sul posto di lavoro, sviscerata a partire da ciò che oggi esiste per contrastarla: il Codice Ilo 190, convenzione che indica le linee guida per prevenire e affrontare le molestie sul lavoro. L’evento è aperto a tutta la cittadinanza. Quello di oggi è uno dei tanti appuntamenti proposti da Spazio Zero in febbraio. Ci sono anche gli incontri con le scuole che dopo la prima data del 13 febbraio, proseguiranno il 18 e 20, al mattino, sui temi di cultura della legalità e bullismo affrontati con le forze dell’ordine e in particolare con i rappresentanti dell’Arma per le stazioni di Casalguidi e Serravalle Pistoiese, con i comandanti Giacomo Bucciantini e Giovanni Sorgente, assieme al vice comandante Nicola Picerno e allo psicologo Davide Simoni specializzato nei fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Il 22 febbraio (alle 16) i Carabinieri incontreranno la popolazione sul tema delle truffe agli anziani. Per informazioni 339.6595081.

linda meoni