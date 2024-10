No ai container allo stadio Mariotti. Ipotesi spogliatoi al PalaBellandi

I ragazzi del settore giovanile del "Montecatini calcio" potrebbero utilizzare gli spogliatoi del PalaBellandi, in via Leonardo da Vinci, per poter tornare a utilizzare il campo sintetico dello stadio comunale "Daniele Mariotti", nonostante i lavori in corso. È questa la soluzione su cui punta l’amministrazione, che potrebbe anche utilizzare quelli del Playground, un’altra struttura situata sempre nelle vicinanze. Gli atleti delle squadre giovanili del "Montecatini Calcio", per il momento, si sono trasferiti a Pieve a Nievole, ma l’amministrazione punta a farli rientrare quanto prima in città. È tramontata del tutto l’ipotesi di allestire container temporanei come spogliatoi al Mariotti, perché una soluzione del genere presenterebbe molte difficoltà, tra cui, da non trascurare, un tempo di montaggio piuttosto lungo. Il Comune punta così sulla soluzione legata agli spogliatoi del PalaBellandi, senza scordare quella legata al privato. L’amministrazione punta a risolvere al più presto questa situazione e a consentire la ripresa dell’attività al sussidiario. Luca Bini, assessore ai lavori pubblici, e Marco Silvestri, assessore allo sport, ribadiscono l’impegno del Comune a sostegno della società sportive. "L’amministrazione – sottolineano - appena insediata ha collaborato insieme a tutte le società per trovare soluzioni ai problemi che sarebbero emersi con la ristrutturazione degli impianti. In questa ottica, abbiamo cercato di intervenire con delle azioni nella questione del mancato utilizzo del sussidiario del campo sportivo "Mariotti" da parte delle società sportive calcistiche, a causa della ristrutturazione dello stadio comunale. In primo luogo, con l’aiuto dei tecnici degli uffici sport e lavori pubblici, è stato isolato il campo sussidiario dal cantiere, per renderlo accessibile anche durante i lavori. Inoltre, l’amministrazione si sta prodigando per rendere disponibili gli spogliatoi del Palavinci e per rendere utilizzabile il campo in sintetico anche nelle ore serali. Lo sport e il patrimonio sono per questa amministrazione ambiti importanti da attenzionare continuamente".

Daniele Bernardini