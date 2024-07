Niente nomine per Nerozzi: "Ma io non ho rinunciato"

"Non ho espressamente rinunciato a far parte delle commissioni consiliari". Alfredo Fabrizio Nerozzi rompe il silenzio. Consigliere con delega all’ambiente e transizione ecologica nel precedente mandato e rieletto nella lista civica Benesperi sindaco, era l’unico assente il 15 luglio all’insediamento del consiglio comunale. La sua assenza, nell’opposizione aveva sollevato il dubbio di qualche disaccordo nella maggioranza già all’inizio del Benesperi bis, anche perché Nerozzi non è stato nominato in nessuna commissione permanente, dove ogni consigliere ha diritto di essere presente, se non dichiara di rinunciare. Il sindaco da noi interpellato aveva però affermato: "Nerozzi ha espressamente rinunciato a fare parte delle commissioni, ha preferito fare il consigliere senza incarichi, ma non ci sono frizioni". Nerozzi non ci aveva rilasciato dichiarazioni. Ora è inevitabile la domanda: ha rinunciato o no? Lo abbiamo chiesto di nuovo al sindaco ed ecco la risposta: "Ha rinunciato verbalmente nel corso di una preconsiliare e doveva farlo ufficialmente in consiglio. Non essendo venuto lo farà al prossimo".

Intanto ecco l’intervento di Nerozzi: "Non era mia intenzione rilasciare dichiarazioni, ma davanti a certe affermazioni lo ritengo doveroso. Non è vero che ho espressamente rinunciato a far parte delle commissioni consiliari permanenti. Ero uno dei due candidati alla nomina di presidente del consiglio comunale. La mattina stessa del consiglio, un assessore ha dato indicazione di voto ai consiglieri di maggioranza, ovviamente tranne che al sottoscritto, esprimendosi con una chiara indicazione di voto che ha rappresentato una cordata a favore di Ruotolo e di cui io sono venuto a conoscenza. La nomina del presidente del consiglio nel caso di Agliana non è stata una scelta fatta in piena autonomia dal consiglio, ma pilotata. Pur facendo parte della maggioranza, è schietto affermare che la giunta nominata non rispecchia la volontà espressa dal voto. E’ un dato che emerge dai numeri. Mentre in alcuni casi è indiscutibile la competenza di alcuni assessori rinominati, in altri ritengo che la competenza sia alquanto scarsa e sotto gli occhi di chiunque. Visto poi che il sindaco ha dichiarato di aver agito per “continuità politica“, ritengo che avrebbe dovuto tenersi la delega allo sport. Non approvo, per opportunità politica, la delega dello sport ad Allori, in quanto il giovane consigliere riceverebbe compensi da una società sportiva aglianese". Il sindaco smentisce: "Allori non ha nessun contratto. Non ha firmato neanche come giocatore". Nerozzi conclude: "Nonostante tutto, resto in consiglio e nella lista Benesperi sindaco. Voterò nel merito i vari provvedimenti. Eccetto un paio di anni nel Pd, ho sempre fatto parte di liste civiche, per portare avanti valori per il bene comune".

Piera Salvi