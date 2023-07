Nick e la storia di "Crazy legs" Un bluesman al Puccini Gatteschi

Il tour di "Crazy legs" si ferma domani al Polo Culturale Puccini Gatteschi. E’ la nuova, attesa tappa del viaggio di Nick Becattini, bluesman pistoiese tra i più prestigiosi del panorama internazionale, e sarà un’occasione, bella e profonda, per fare quattro chiacchiere con l’artista che ha dato vita a un lavoro veramente straordinario per raffinatezza e ampiezza dei suoi contenuti, e a cui ha affidato il testimone musicale delle tappe della sua vita. Nick sarà intervistato dalla giornalista de La Nazione Lucia Agati e da Maurizio Tempestini, musicista e grande amico di Becattini con cui ha suonato “quando erano ragazzi“. Poi ci sarà il concerto, per voce e chitarra, di Andrea Biagioni e l’apericena.

Gli incontri con Nick sono qualcosa di più di una presentazione del suo trascinante cd e ogni occasione si presenta con qualche caratteristica che la rende unica. "A Santomato – ci ha detto ieri l’artista –, per esempio, è stata un’apotesi, sia perché sono stato circondato da un affetto smisurato, sia perché, accanto a me, c’erano dei superprofessionisti . E’ stata una serata incredibile, magica, oltre le aspettive. E così anche al circolo di Piteccio, un’altra serata bellissima, con il tutto esaurito. Sono appena rientrato dalla Svizzera – ci ha detto ancora Becattini – dove abbiamo parlato anche di “Stella del Mattino“ e sono stato contento". “Stella del Mattino“ è la preghiera blues che Nick ha dedicato alla Madonna e attraverso la quale partecipa alla cordata di solidarietà #iocisono accanto alla Fondazione Stella Maris per la realizzazione, a Cisanello, di un ospedale pediatrico.

"Crazy legs" intanto va fortissimo e Nick sarà il 14 a La Spezia e il 22 luglio al Seravezza Blues. Le prime cinquecento copie sono andate rapidamente esaurite: "Sono finite in due mesi – ci ha detto Nick – un successo inaspettato. Ne ho fatte ristampare altre trecento. Sono contento e quasi stranito e poi c’è Bambi che ci ha dato tanta gioia".

Bambi Becattini, 16 anni, ha riportato un ricco medagliere dalle Special Olimpics di Berlino. "E’ stata anche premiata con le Farfalle – racconta il suo babbo –, ci sta facendo sognare, è incredibile, bellissima, ed è sempre lì a rimirare le sue quattro medaglie. Sì, siamo ben oltre il Bambi Shuffle".

Appuntamento domani alle ore 19.30. L’ingresso al Polo Puccini Gatteschi è dal Vicolo del Malconsiglio (piccola traversa di via del Can Bianco). Prenotarsi al 366.9912228 oppure scrivere a: [email protected]il.com

red.pt.