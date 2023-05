Nick Becattini presenta "Crazy Legs", il suo nuovo cd Intervista e apericena con il grande musicista

Serata evento quella di venerdì 12 maggio, dalle 19, alla Pasticceria Bohero di Corso Fedi 5, dove il bluesman pistoiese Nick Becattini presenta il suo ultimo disco dal titolo "Crazy legs". L’album, che Becattini aveva già avuto modo di presentare sulle nostre pagine in una intervista a cuore aperto, è una raccolta di composizioni che raccontano singole tappe della vita dello stesso Nick, comprendente il difficile percorso che l’artista si trova oggi a dover affrontare. "L’ultimo disco risale al 2020 – raccontava Nick alla collega Lucia Agati –, quando suonavo ancora bene. Ma un anno fa ho cominciato ad avere problemi alle mani e allora ho pensato di tirar fuori tutto quello che avevo scritto e messo via: blues, fusion, ballad". Il risultato sono tredici tracce (registrate al House of glass studio di Viareggio, dove a suo tempo registrò anche la mitica Raffaella Carrà) realizzate assieme anche a tanti ospiti e alla band di Nick, dove di personale c’è moltissimo, forse tutto a partire da quella canzone che dà il titolo all’album, "Crazy legs", che fa riferimento a quelle ‘gambe matte’ "che non possono più ballare sul palco come facevano sempre, al ritmo del groove. In quest’album c’è dentro tutta la mia vita. Ho suonato in tutta Europa, negli Usa e in tutta Italia. Ora affronto questa cosa con la fede, che per me è molto importante". Il musicista sarà intervistato da Bibi Beneforti e da Maurizio Tempestini; a conclusione sarà servito un apericena. La serata avrà termine intorno alle 21. Per chi lo desidera è possibile prenotarsi chiamando la pasticceria allo 0573.23709.

l.m.