Niccolai ai vertici del Pd ’Responsabile aree interne’

La segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein, ha nominato il pistoiese Marco Niccolai responsabile nazionale del "Dipartimento aree interne". La nomina tra i principali ’quadri’ dem porterà Niccolai, già membro della direzione, ad essere referente nazionale per i territori montani e quelli più periferici. "Sono profondamente onorato che Elly abbia pensato a me – dichiara sorridente Niccolai –: quando mi ha chiamato per dirmelo sono rimasto senza parole. Per me che non sono nato e cresciuto in una città, il tema della distanza tra centro e periferie è sempre stato centrale nel mio percorso personale e politico. Mai, però, avrei pensato che sarei stato chiamato a seguire il tema delle aree montane e interne a livello nazionale per il mio partito".

La nomina di Niccolai nell’ambito delle aree interne non è casuale, poiché presiede già, come consigliere regionale, la prima commissione istituita in Toscana relativa proprio alla valorizzazione delle aree interne regionali. "La diseguaglianza tra aree urbane e periferiche – prosegue – interroga profondamente la sinistra del nostro tempo: per questo la fiducia che mi ha dato la segretaria è un grande onore ed una grande responsabilità. La crescita della destra in Europa e in Italia è partita proprio da questo territori, che più di altri hanno fatto le spese di una globalizzazione senza regole e dei processi di deindustrializzazione. Come Pd ritornare ad essere protagonisti in queste aree è fondamentale, con proposte chiare e credibili".

Niccolai rivendica una serie di iniziative, portate avanti a livello regionale, a favore delle aree interne. "Abbiamo intercettato circa 900 milioni – ricorda – destinati ai territori interni fino al 2027. Con la legge sui ‘Custodi della montagna’ stiamo sostenendo più di 400 imprese che operano nei territori montani. Siamo anche riusciti ad aver raddoppiato il numero dei territori che rientrano nella Strategia nazionale aree interne, facendoli passare da 3 a 6". Per Niccolai e il suo staff si apre una fase di lavoro particolarmente intensa. "Metterò a disposizione tutto il mio impegno e la mia energia – conclude – perché penso che sul contrasto alla diseguaglianza tra territori si misura la forza e la credibilità del centrosinistra nel nostro tempo".

