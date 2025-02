Neve, impianti presi d’assalto. Tanti interventi di soccorso. Ma le piste sono sicure

Una giornata segnata dalle presenze tanto numerose quanto soddisfatte, quella che hanno vissuto il comprensorio di Abetone e Val di Luce oltre a quello della Doganaccia. Tantissime persone e molto lavoro per i soccorritori. A fronte delle presenze numerose, gli incidenti fortunatamente sono stati per fortuna di lieve entità. Sono stati una trentina gli interventi effettuati, che hanno visto l’attività di Polizia della neve, che ha parlato di molti interventi, proporzionati al numero delle presenze ma nessuno grave, anche per l’atteggiamento molto disciplinato degli sciatori. Dal Soccorso Piste Avsst, si parla di tanti soccorsi ma quasi tutti per incidenti lievi, qualche caduta più forte ma niente di serio, qualche piccolo trauma cranico; rispetto alle presenze gli addetti sono stati efficienti, anche facilitati dal un mix di tempo, piste e neve bellissimi, insomma una giornata positiva. In Val di Luce, Andrea Formento parla di interventi di poco conto, per cadute che hanno generato piccoli traumi, con l’elicottero che è stato usato solo per velocizzare i trasferimenti. Alla fine della giornata, tutti molto contenti per un fine settimana ideale: se il tempo resiste così, come sembra dalle previsioni si prospetta un fine di stagione eccellente. Anche sul fronte viabilità e parcheggi, non si sono riscontrati problemi. Giampiero Danti parla di tempo bello e neve splendida, sperando di arrivare a aprile con queste condizioni di freddo e sole. "Anche il mondo dello sci ha cambiato modo di vivere – afferma Danti -ma date queste condizioni da ora in poi mi aspetto un buon numero di presenze fino alla fine di aprile".

Andrea Nannini