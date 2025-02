Nesti e la Banda Gaber al Moderno: "Torno a cantare nel mio paese"

Luca Nesti & Banda Gaber raccontano il Signor G, venerdì 7 marzo, ore 21.30, al teatro Moderno di Agliana. Luca Nesti, aglianese doc, cantautore e organizzatore di eventi ad Agliana e a livello nazionale, in questo straordinario evento sarà sul palco con i musicisti che hanno accompagnato Gaber nella sua carriera. Il progetto Banda Gaber è nato nel 2022 come omaggio nel ventennale dalla scomparsa (primo gennaio 2003). Nesti è stato scelto per la reinterpretazione personale delle canzoni e il racconto semplice e chiaro della storia di Gaber. "Da molti anni non salivo più su un palco da protagonista – racconta –. Le perplessità erano tante, non ho una timbrica simile a lui e vengo da un percorso musicale diverso. Ma fino dal primo concerto ho trovato gradimento. Il mio compito è facilitato dagli straordinari musicisti che hanno accompagnato Gaber per una vita. Ne è uscito un racconto coinvolgente e inedito che valorizza la fase musicale di Gaber e ne racconta aneddoti, dalla voce dei musicisti che con lui hanno vissuto quella irripetibile esperienza, grazie anche a una serie di testimonianze ritrovate tramite la Fondazione Gaber e le persone a lui più vicine. Non canto nel mio paese dal 2014. Non nego di essere emozionato e un po’ preoccupato. Il 7 marzo sarà una serata speciale". Luca Nesti & Banda Gaber hanno portato il loro spettacolo nei teatri di tutta Italia, ricevendo un’accoglienza straordinaria. "Un viaggio emozionante – racconta Luca –, che ci ha permesso di incontrare un pubblico variegato e appassionato. La lucida attualità dei testi di Gaber è ancora disarmante e il suo messaggio vivo e necessario. Le sue canzoni conservano un’identità unica".

Il nucleo principale è composto da Luigi Campoccia e Luca Ravagni, storici musicisti di Gaber, che contribuiscono con il loro talento musicale e arricchiscono lo spettacolo con racconti e aneddoti inediti, offrendo al pubblico uno sguardo privilegiato su ciò che accadeva dietro le quinte. La formazione si completa con musicisti di altissimo livello: Dado Sezzi, Gianni Martini e Claudio De Mattei (anche loro storici musicisti di Gaber) e talenti del calibro di Federico Carnevali, Franco Fabbrini, Dario Rossi e Alessio Norelli, tutti provenienti dal conservatorio. Regia audio-video di Andrea Bertini. Prenotazioni: [email protected]; biglietti nella sede dell’Artigiano (via Adelmo Santini 101, Agliana), da lunedì a giovedì, dalle 15 alle 18, online su Tiketone.

Piera Salvi