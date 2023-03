"Nessuno tocchi il torrente Lima" La difesa di Letterappenninica di un tesoro perno del turismo

Il fiume nelle pagine del libro ma anche uno sguardo attento a che sia in salute, è questo il compito di Letterappenninica, la custodia di un tratto di torrente. "Da pochi giorni è stata rinnovata una convenzione con il consorzio di bonifica "Toscana Nord", scrivono i "letterappenninici" che si confermano "custodi" di un lungo tratto del torrente Lima: quello che va da Ponte Sestaione fino al Ponte della Tana, al confine con la provincia di Lucca. L’associazione culturale presieduta dallo scrittore Federico Pagliai e con un direttivo tutto in rosa (la vicepresidente Pia Benedetti e le consigliere Pamela Giorgi, Caterina Pistolozzi e Giulia Venturi) è impegnata a un "controllo visivo" mensile su quel tratto di torrente. Dovrà verificare, e segnalare al Consorzio, eventuali problemi: presenza di sbarramenti, tane di animali, cedimenti di sponde, rifiuti, opere abusive. Niente di meglio dopo che lungo il torrente Lima si sono svolte le gare nazionali di Rafting Coppa Italia Slalom e Coppa Italia Discesa Classica e le gare regionali valide per il Campionato Toscano Kayak specialità Slalom..L’evento era compreso nei calendari agonistici FICK Toscana e F.I.Raft 2023, e da ASD Canottieri Comunali Firenze. Presente anche l’assessore regionale Stefano Baccelli e i rappresentanti delle Federazioni sportive ed Enel Green Power. In un momento in cui il futuro del fiume e della sua capacità attrattiva verso il turismo sportivo è messo in dubbio dalla possibile attivazione dell’impianto digestore anaerobico, la sua custodia appare più importante. "Uno fra gli ultimi libri di Pagliai ("La torrenta") è proprio dedicato alla Lima.

Andrea Nannini