"Nessuna perplessità dai due segretari"

Prosegue il dibattito politico sulla vicenda di Enrico Giannini, l’assessore finito sotto attacco dal consigliere di minoranza Edoardo Fanucci (Fanucci Sindaco) e dei suoi compagni di gruppo Andrea Bellettini e Andrea Bonvicini. Gli esponenti della minoranza hanno presentato un’interrogazione: "Verificheremo se l’esponente della giunta possa concorrere a decisioni rilevanti che hanno impatto diretto e indiretto sulla vita della propria famiglia, sul luogo di lavoro dei propri congiunti, ma anche sui ruoli, sulle retribuzioni e sul luogo di lavoro dei propri congiunti, ma anche sulla responsabilità di figure a stretto contatto dei propri congiunti".

Il sindaco Claudio Del Rosso ha replicato: "Due segretari comunali, il primo già nominato dall’amministrazione di Luca Baroncini e l’altro proveniente da Avellino, che nessuno di noi conosceva prima del colloquio, non hanno sollevato nessun tipo di perplessità sulla nomina di Giannini ad assessore. Era già sposato con sua moglie e lei già lavorava per il Comune. Non sta a me decidere se ci sono incompatibilità, ma il segretario comunale, se chiamato, risponderà. Appare curioso, che uno dei consiglieri che firmano il comunicato si ponga il problema oggi e non se lo sia posto quando era vicesindaco. Se non ricordo male, allora un assessore aveva il padre dipendente del Comune ed era titolare di una posizione organizzativa".

L’assessore al personale Luca Bini, durante il consiglio comunale di martedì sera, ha annunciato che risponderà all’interrogazione per scritto. Sulla vicenda interviene anche il gruppo consiliare civico "Per Montecatini Terme". La forza di maggioranza esprime: "Solidarietà e appoggio all’assessore Giannini, persona competente e di grande spessore umano. Rimaniamo stupiti dal fatto che un gruppo consiliare dell’opposizione sia sceso così in basso, cercando di colpire l’assessore e la sua famiglia".

Da.B.