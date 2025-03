"Nessun corpo estraneo nel cibo della mensa scolastica"

"Nessun corpo estraneo è stato trovato nel cibo della mensa scolastica, come falsamente diffuso sui social". La precisazione è dell’assessore Giulia Fondi, che spiega: "A seguito di quanto è stato dichiarato falsamente questa settimana sui canali social, l’amministrazione tiene a sottolineare che non è stato somministrato nelle scuole del Comune di Agliana alcun piatto avente al suo interno elementi estranei. Nella giornata di martedì 4 marzo – informa Fondi – l’azienda che ha in appalto la mensa ha deciso di sostituire il piatto previsto dal menù a causa di un problema sulla cottura della pietanza prevista nel medesimo giorno. Pertanto, nel pieno rispetto delle norme sulla qualità e delle procedure che devono essere seguite nel centro cottura, è stato predisposto la sostituzione del piatto. Il Comune segue con grande attenzione il servizio mensa, ha a cuore la refezione scolastica, servizio che siamo consapevoli non essere perfetto e che ha problematiche che comunque l’amministrazione sta cercando di risolvere. Teniamo a sottolineare inoltre – conclude – che mai è stato servito pane ammuffito o pietanze che potessero nuocere alla salute dei nostri ragazzi e per questo motivo sono state prese le necessarie misure contro coloro che, tramite i canali social, hanno sconsideratamente provocato un allarme tra la cittadinanza aglianese senza alcun motivo".

