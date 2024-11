Nessun cambio rispetto al Riccione

Per la prima volta in stagione, con ogni probabilità, la Pistoiese schiererà per due gare consecutive la stessa formazione iniziale. Non sono infatti previsti cambiamenti nell’undici titolari, alla luce anche delle indisponibilità e di una rosa che, complici le partenze delle ultime settimane, non è più così lunga. Spazio dunque a Cecchini tra i pali e al terzetto Mazzei-Polvani-Accardi in difesa. Sulle corsie Diodato a destra e Maloku a sinistra, con Maldonado regista e Basanisi e Greselin mezzali. Nessun dubbio nemmeno in attacco, dove c’è da fare i conti con l’infortunio di Tascini. Coppia quindi Sparacello-Pinzauti.

MF