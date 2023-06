Nerozzi guarda al futuro "Una nuova lista civica"

Nasce la nuova lista civica ‘Forza Agliana Piana Pistoiese per la Toscana’ fondata da Alfredo Fabrizio Nerozzi con Monia Toccafondi e Giuliano Visalli. Presentazione ufficiale sabato 10, alle 11 in sala consiliare. Nerozzi, 4 anni fa l’unico a entrare in Consiglio con la lista civica ‘Agliana cambia’ che sosteneva l’ex sindaco Giacomo Mangoni, è stato all’opposizione fino al gennaio scorso, quando è passato nella maggioranza. "Per dare un contributo decisivo alla realizzazione di progetti che stanno cambiando in meglio Agliana – la sua motivazione –. Mi sono reso protagonista del salvataggio politico dell’amministrazione, che rischiava di essere commissariata con ricaduta negativa sui cittadini, in quanto erano già in programma importanti opere grazie alla prima tranche del Pnrr". Nerozzi, ormai ago della bilancia in consiglio comunale, ha ricevuto dal sindaco deleghe sull’ambiente, sviluppo e sicurezza sul lavoro. Si prepara alle amministrative 2024 con la nuova lista e tiene a ricordare le opere che vanno avanti grazie al suo sostegno alla maggioranza. "Nuova scuola elementare in Via Mallemort, riconversione dell’ex cucina di via Bellini in nido – elenca –, ristrutturazione sismica della palestra di Spedalino, sponde del parco Pertini, messa a norma degli spogliatoi allo stadio. In fase di aggiudicazione – aggiunge – la pista di atletica e la ristrutturazione del palazzetto dello sport. Il nuovo tratto di pista ciclabile di via Mallemort è in partenza ed è in attesa di aggiudicazione la nuova materna in via Mallemort. Previsti interventi – prosegue – sulle scuole di San Michele e sull’ex scuola di Catena e rigenerazione urbana delle piazze. Per la nuova biblioteca l’amministrazione ha trattative che dovrebbero definirsi entro l’anno. E ancora, nuove casse d’espansione e comunità energetiche rinnovabili". Nerozzi spiega che la nuova lista nasce per dare spazio a cittadini, associazioni e movimenti: "È aperta a tutti. Vuole essere monito per una stretta collaborazione tra Comune, Provincia e Regione, per dare voce ad Agliana. Su problemi intercomunali, come l’inceneritore, vogliamo l’ascolto dei cittadini".

Piera Salvi