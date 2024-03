Nerozzi a Roma per le Cer. Poi scioglierà la riserva

Il consigliere Alfredo Fabrizio Nerozzi, domani alle 14.30, sarà nella sala stampa di Montecitorio, alla Camera dei deputati, per rappresentare il Comune di Agliana a un confronto sull’importanza delle Comunità energetiche rinnovabili. Sabato 16 marzo, alle 11, sarà davanti all’inceneritore di Montale per una conferenza stampa durante la quale rinnoverà il suo impegno politico per Agliana in vista delle elezioni amministrative dell’8-9 giugno. Nerozzi domani sarà a Montecitorio nel suo ruolo di consigliere delegato alla transizione ecologica. Ci saranno amministratori provenienti da tutta Italia. Tre i comuni toscani presenti: Agliana, Siena e Volterra. Si tratta di un incontro sul tema "Comunità energetiche, il patto di sostenibilità solidale", moderato dalla giornalista Maria Teresa Olivieri e sarà trasmesso in diretta sul sito ufficiale camera dei deputati. Nerozzi l’anno scorso ha dato vita ad Agliana a un progetto per realizzare sul territorio una Comunità energetica rinnovabile (Cer) che ha incontrato interesse da parte di imprenditori, associazioni e singoli cittadini. Il Comune di Agliana ha poi incaricato la ditta Albatros di redigere il piano tecnico-economico di fattibilità. "Attualmente – rileva Nerozzi – siamo nella fase di individuazione dei terreni disponibili, che ad Agliana sono pochi. Tra le ipotesi c’è anche la possibilità di utilizzare la bonifica dell’ex discarica di via Palaia. Le Cer – ricorda Nerozzi – possono avere molta importanza nella vita delle persone, degli enti e delle comunità coinvolte, come la riduzione della povertà energetica attraverso l’utilizzo di fonti energetiche a basso costo economico e ambientale". Sabato 16, alle 11, davanti all’inceneritore, in via Tobagi, Nerozzi preannuncia che rinnoverà il suo impegno politico in occasione del voto di giugno. "Illustrerò i punti principali della mia visione per il futuro di Agliana – anticipa –. Qualora si verifichino condizioni metereologiche avverse la conferenza si terrà nel Comune di Agliana". Circolano voci sulla sua possibile candidatura a sindaco, ma non è definito per quale schieramento. Alfredo Fabrizio Nerozzi è stato presidente del consiglio comunale dal 2014 al 2019. In questo mandato è stato eletto nella lista civica Agliana cambia, all’opposizione. E’ passato nella coalizione di maggioranza a gennaio 2023, poi è stato tra i fondatori della lista civica Forza Agliana piana pistoiese per la Toscana.

Piera Salvi