Nencini presenta il suo libro

Lunedì 17 febbraio, alle ore 21, al Centro Nerucci di Montale, il senatore e presidente del Gabinetto Viesseux Riccardo Nencini presenterà il suo ultimo libro "Muoio per te", dedicato a Giacomo Matteotti nel centesimo anniversario della sua morte. Nell’occasione Nencini proporrà una sua riflessione sull’opera di Matteotti e sul ventennio fascista. Il libro ha riscosso un notevole successo da parte della critica e soprattutto un grande apprezzamento da parte dei lettori.

Uno dei tratti più interessanti del romanzo è il ruolo che vi assumono le figure femminili, a partire da Velia Titta, la moglie di Matteotti che lo ha accompagnato sempre in un legame d’amore che si nutriva anche di una comune intransigenza morale. Ma altre donne emergono con nitidezza nel libro di Nencini come Anna Kuliscioff, la compagna di Filippo Turati, una delle personalità più importanti del socialismo europeo, tra l’altro impegnata con forza nella battaglia per il voto alle donne o anche Giulia Schutch, la moglie di Antonio Gramsci e la stessa Margherita Scarfatti, amante e consigliera di Mussolini.

L’incontro è promosso dall’Auser di Montale con l’assessorato alla cultura del Comune di Montale. L’intervento di Nencini sarà preceduto dal saluto dell’assessore alla cultura Francesco Barontini e del presidente dell’Auser Franco Pessuti. "Siamo molto contenti di ospitare al Centro Nerucci la presentazione del libro di Nencini alla presenza dell’autore – dice l’assessore Barontini – anche perché Montale ha intitolato a Giacomo Matteotti la sua piazza principale e vorremmo che questa serata servisse ai nostri giovani per conoscere la vicenda politica e umana dell’uomo politico il cui nome si trova nel luogo più centrale del paese".

G.B.