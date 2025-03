‘Nellino’ Magini, addio a un’icona della pallavolo

Quarrata (Pistoia), 10 marzo 2025 – Un grande della pallavolo pistoiese se n’è andato in silenzio, così come aveva vissuto. È scomparso all’età di 90 anni. Nello Magini, storico presidente della Polisportiva Quarrata Pallavolo, una squadra entrata nell’immaginario collettivo del volley provinciale. Conosciutissimo nella città del mobile e nella Piana, un tempo muratore dipendente, lascia un nipote, Marco Noccioletti.

Martedì alle 10, nella chiesa di Santa Maria Assunta a Quarrata, sarà officiato il funerale alla presenza di tutti i suoi “ragazzi”. Sì, perché la famiglia di Magini, che non si è mai sposato, erano i suoi pallavolisti, che gli hanno voluto così bene da ricordarsi sempre di lui, festeggiandolo anno dopo anno sino al 90°, il 7 aprile 2024 nella palestra delle scuole medie di Quarrata.

“Quel Quarrata è stata una formazione mitica – osserva Athos Querci, dapprima giocatore e poi allenatore sotto la presidenza-Magini – Da metà anni Settanta per un ventennio è stata protagonista nei campionati nazionali e regionali. Si chiude con lui una pallavolo meravigliosa, che aveva portato la città di Quarrata tra le prime in Toscana per quanto concerne la pallavolo maschile (tanti campionati di serie C, sino alla B2). I suoi figli erano i suoi atleti: li amava, così come noi amavamo lui”. Tra i suoi “ragazzi”, oltre a Querci ricordiamo, sperando di non fare torto ad alcuno, Alessandro Allegri, Denis Peruzzi, Carlo Lomi, Mauro Innocenti, Claudio Bonfanti e Fabrizio Pilucchini.

“Il suo Quarrata vinse soprattutto un campionato regionale toscano juniores, partecipando agli Italiani – ricorda emozionato Denis Peruzzi – ‘Nellino’, per le centinaia di ragazzi e ragazze che lo hanno conosciuto. Uomo umile ma che, tra le tante cose, ci ha insegnato valori che ancora oggi portiamo con noi”.