Nei panni di Johnny Depp e Capitan Sparrow

A forza di scherzare, finisce che la cosa si fa anche seria. E così dopo tante zingarate, candid camera, apparizioni, "infiltrazioni", ecco l’occasione. Colta sempre col sorriso. A metterci lo zampino è lui, il casalino Massimo Borgioli, da tempo ormai la re-incarnazione popolare di Johnny Depp il celebre e amato attore di Hollywood specialmente nei panni dell’affascinante Jack Sparrow della saga Pirati dei Caraibi. Di avvistamenti in occasioni eccellenti tante, ma quella che si è presentata nel maggio 2023 e che si è concretizzata nei giorni scorsi con l’uscita ufficiale su Prime Video è stata certamente insolita. Borgioli-Depp è infatti stato scritturato per una grossa produzione che ha dato vita alla commedia "Cassino in Ischia", regia di Frank Ciota con Dominic Purcell e Ugo Dighero. Quello di Borgioli è un ruolo sì marginale, ma che va oltre la semplice "presenza muta", comparendo in veste di protagonista in una scena equivoco con tanto di scambio di battute.

Ovviamente vestendo i panni del ‘suo’ Johnny. O forse meglio dire "svestendo", dal momento che appare in una mise decisamente… succinta. Uscito negli Usa a ottobre, il film è poi stato distribuito in Europa, ed è arrivato in Italia lo scorso 3 febbraio. "L’occasione di partecipare a ‘Cassino in Ischia’ è stata casuale, per via di una serie di altri lavori tv che mi avevano visto coinvolto – spiega Borgioli –. Stavano cercando il sosia di un attore americano per un nuovo film, così il mio nome cadeva a fagiolo. Nel maggio 2023 sono andato a Roma per tre giorni e lì abbiamo girato la scena che mi vedeva protagonista. È stato bello poter vivere questa opportunità, poter conoscere come lavorano sui set non italiani. Mi sono sentito al pari degli altri attori professionisti tanta è stata la cura, la voglia di coinvolgermi nelle riprese. E poi avevo un caravan tutto mio, col mio nome. Come le star!".

La ‘gag’ è nata nel 2019, con l’avvistamento di Massimo Depp Borgioli a Sanremo nei giorni del festival tra lo stupore generale e poi a Cannes per la nota rassegna del cinema. Poi le comparsate al Lucca Comics tra i bellissimi e originalissimi cosplayer della manifestazione e un generale viavai nel mondo dei sosia, tra raduni e sketch vari. "Tutto questo è nato come un sano divertimento che ho avuto la costanza e la voglia di portare avanti, sempre con spirito goliardico – dice lui –. Poi comunque una piccola fetta di popolarità tra gli amici e in provincia te la crei e magari arriva anche qualche piccola soddisfazione. Chi l’avrebbe mai detto che un giorno avrei avuto a che fare con un piccolo pezzo di Hollywood?".

linda meoni