Naturart Raccontare Pistoia fuori provincia

Uscire dal proprio comodo guscio inseguendo non ciò che divide ma ciò che invece unisce: l’unicità di un territorio, la vicinanza geografica che invita a far strategia comune in un’ottica di promozione e valorizzazione del territorio. È la spinta che muove il nuovo evento targato Giorgio Tesi Editrice che presenta l’ultimo numero, il quarantacinquesimo, del periodico bilingue Naturart quest’oggi alle 17.30 all’interno del complesso monumentale di San Domenico a Prato (ingresso libero). Non la prima volta fuori dai confini per il prodotto editoriale di punta di Tesi che in passato ha raccontato Pistoia in contesti particolari come la Rocchetta Mattei di Grizzana Morandi (Bologna) o alla fortezza di Montecarlo (Lucca) e che ora sceglie la vicina Prato focalizzandosi sul racconto della storia della Madonna del Pisano e della Sacra Cintola, reliquia che dal 1312 rappresenta un legame importante con Pistoia, in un evento organizzato in collaborazione con il Comune di Prato, l’Associazione Prato Cultura e con la locale Diocesi. Al termine della presentazione, come da consolidata e gradita abitudine, un evento esclusivo riservato ai partecipanti, con la possibilità di partecipare a una visita guidata alla Sala della Cintola nel Museo dell’Opera del Duomo (posti limitati, prenotazioni coi propri dati scrivendo a [email protected]). Entrando nel vivo dell’ultimo numero di Naturart si potranno trovare approfondimenti sul restauro del Pantheon degli uomini illustri di Pistoia, finalmente restituito alla città in tutta la sua bellezza, sul Padule di Fucecchio, l’area umida più grande dell’Italia centrale che offre ai suoi visitatori la possibilità di ammirare numerose specie di animali in un contesto naturalistico unico nel suo genere. C’è poi un nuovo capitolo del progetto fotografico Pistoriensis lanciato da Nicolò Begliomini che stavolta racconta Jonathan Calugi, uno dei i più brillanti designer mondiali, mentre sfogliando c’è spazio anche per il riconoscimento a livello internazionale ricevuto dalla Giorgio Tesi Group all’Ipm di Essen, dove l’azienda vivaistica, prima italiana a raggiungere le finali dell’importante concorso internazionale Igoty Awards 2023, si aggiudica la medaglia d’argento nella categoria Finished Plants & Trees. Si parla poi di Saturnana, del frate pistoiese Arcangelo Carradori e del progetto Green Valley di Confcommercio. Naturart incontra (e intervista) in esclusiva Tommaso Del Buono, uno dei più famosi architetti paesaggisti d’Europa con il quale è stata ripercorsa la sua carriera fino agli ultimi e importanti lavori, realizzati impiegando il verde delle piante pistoiesi della Giorgio Tesi Group. Non poteva mancare un focus culturale sull’imminente festival Dialoghi di Pistoia, sulla mostra di Altan nel circuito Pistoia Musei e il prestigioso prestito di un De Chirico, assieme al racconto del nuovo percorso musicale che arricchisce l’offerta dell’Ecomuseo della Montagna Pistoiese, degli Archivi di pietra con l’associazione Storia e città e del Convegno Nazionale dei Delegati e Volontari Fai.

linda meoni