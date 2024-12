Natale di solidarietà. Dal portachiavi keniota al panettone artigianale. I doni che aiutano gli altri

PISTOIA

Non si sa se è vero che a Natale diventiamo tutti più buoni, ma sappiamo che esiste per tutti la possibilità di scegliere per le persone care oggetti che sanno di buono, realizzati da persone che degli altri si prendono cura. Molte associazioni a dicembre mettono in piazza le loro ’mercanzie’ per stuzzicare la solidarietà, alcune unendo le forze: ad esempio domani in piazza Mandela a Le Fornaci quelle del quartiere partecipano all’accensione dell’albero, celebrata con cioccolata calda e bomboloni. Altre saranno al Mercatino di Natale in piazza Spirito Santo, poi spazio alla fantasia: vediamo come.

Arriva da lontano sugli scaffali dei negozi Conad un portachiavi realizzato a mano da donne keniote, con materiali poveri: un cuoricino ricavato da copertoni riciclati, da cui pende una nappa di allegre perline colorate. Dal 1 al 24 (nei fine settimana sempre, spesso anche in altre giornate) i volontari della Croce Rossa Italiana saranno da Tigotà a impacchettare i doni scelti dagli acquirenti, opportunità per consolidare il rapporto con i cittadini. Il Sole Adp ha panettoni artigianali (da prenotare a Elena 339 6935 088 o Rina 339 7876 550) e tanti oggetti realizzati dai ragazzi del Laboratorio Creativo, con i quali danno forma alle emozioni e auto-finanziano i percorsi di autonomia.

Il Laboratorio, in piazza Dante Alighieri 16, è aperto martedì mattina e giovedì mattina e pomeriggio. C’è molta dolcezza da Margherita Silenziosa: panettoni artigianali che si trovano facilmente da alcuni commercianti di Porta Carratica, Bar Nazionale e Il Raviolo, e confezioni di bontà preparate da Corsini, da prenotare a Bernardo, 339 8558 025. Con il ricavato sarà acquistato uno strumento per la ricerca. Spalti ha panettoni, pandori e tanti piccoli e grandi pensieri in mostra alla sede di via Abbi Pazienza 11, aperta tutti i sabato con orario 9,30-12 e 15,50-18,30, la mattina del mercoledì e tutte le domeniche in cui ci sono i negozi aperti. Saranno offerti tisane o caffè a chi vuol conoscere la storia dell’associazione e sapere come lavora. Tante golosità pronte, ma anche il preparato per fare i biscotti, e poi vini di qualità sono le proposte di To Groove, insieme a giochi divertenti per bambini di tutte le età. Da prenotare entro mercoledì 11 al 338 3894309 o [email protected].

Unicef inizia mercoledì 11 con la cena solidale al Nursery Campus (per prenotazioni [email protected], whatsapp 347 7923 816). Sabato 14 ore 9,30-18,30 e domenica 15 ore 16-19 in Galleria Nazionale proporrà la seconda edizione di "Pigotte che Passione!", con le bambole di pezza da adottare in favore dei bambini, e laboratori creativi gratuiti. I fondi raccolti dalle donazioni natalizie sosterranno la campagna contro la malnutrizione.

Tappezzare piazza del Duomo con circa 40mila riquadri a maglia non è certo facile, ma l’impegno di Viva Vittoria arriverà a farlo. Intanto, propone come dono solidale un buono-regalo, chi lo riceve potrà scegliere il 16 marzo la coperta di suo gradimento. I buoni si acquistano alla Stanza di Viva Vittoria in Ripa del Sale 5, con offerta minima di € 20. Il ricavato andrà ad Aiutodonna.

Ma non è finita. Le volontarie del Laboratorio Creativo di Voglia di Vivere partecipano domenica 8 al mercatino del Circolo Acli di Masiano e il 15 a quello di Bonelle, dove esporranno i loro piccoli-grandi gioielli di manualità, peraltro sempre disponibili alla sede in via Gentile 40d (nella foto d’archivio, un mercatino di Natale).

Alessandra Chirimischi