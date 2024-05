Nasce la cittadella dello sport. Al Palamelo anche pattinaggio. I tecnici sono già al lavoro

Un nuovo complesso sportivo polifunzionale partendo dal Palamelo, da costruire tramite "project financing" per realizzare una sorta di "cittadella dello sport". E’ l’opzione che sta seriamente tenendo in considerazione la giunta Romiti, con i tecnici del Comune che sono già stati incaricati, martedì scorso, di valutare la fattibilità dell’operazione. Un progetto che in termini economici dovrebbe richiedere almeno 5 o 6 milioni di euro e che dovrà necessariamente essere attuata con il supporto di un soggetto privato. Partiamo dalle premesse: il Palamelo, rinnovato pochi anni fa, è attualmente gestito dal Consorzio Leonardo Servizi, ma l’affidamento scadrà il prossimo 5 luglio. Lo scorso ottobre, la stessa società aveva però comunicato al Comune di Quarrata la volontà di presentare, nei mesi successivi, un "progetto di finanza" riguardante la struttura, con una prima proposta che è effettivamente pervenuta agli uffici comunali lo scorso febbraio. Nel frattempo, la giunta aveva già manifestato la propria disponibilità a valutare eventuali proposte e proprio due giorni fa l’ente ha ufficializzato l’individuazione del responsabile unico del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione e affidamento.

Un iter che è appena agli inizi, ma c’è già un indirizzo di massima: l’idea è quella di costruire attorno al Palamelo (nella foto un momento di gioco dalla pagina Fb della Dany Basket), altri due palazzetti dello sport, per accogliere, oltre al basket e alla pallavolo, anche la ginnastica e il pattinaggio. Il progetto, quando sarà stato definito nei dettagli e approvato, andrà a gara. E al vincitore del bando verrà concessa le gestione dell’area sportiva (con tutte le attività collaterali legate alla pratica dello sport) per un periodo non inferiore a vent’anni.

"E’ un piano per valorizzare ulteriormente l’area di via Arcoveggio dopo il primo importante intervento concluso pochi anni fa, al quale stavamo pensando da tempo – ha confermato il vicesindaco e assessore allo sport Patrizio Mearelli – l’obiettivo è quello di ampliare l’offerta sportiva, mettendo a disposizione delle società ulteriori spazi. E’ un percorso ancora agli inizi: staremo a vedere".

Giovanni Fiorentino