Nardella a tu per tu con i cittadini: "Tutela dell’ambiente e lavoro"

Sala piena e accoglienza calorosa lunedì sera 13 maggio al Parco Verde di Olmi, per l’incontro organizzato dal Partito Democratico Quarrata con Dario Nardella, sindaco uscente di Firenze e candidato al Parlamento Europeo per la Toscana alle prossime elezioni dell’8 e 9 giugno. Il tema del futuro delle politiche europee e dell’importanza strategica che avranno per l’Italia è stato al centro della serata, anticipato, soprattutto per quel che riguarda fondi e finanziamenti, già all’apertura dal presidente di Regione Toscana Eugenio Giani, intervenuto apposta per sostenere il concittadino. A fare gli onori di casa e i saluti iniziali il sindaco di Quarrata Gabriele Romiti e Franco Scarnato, segretario del Pd quarratino.

"Queste elezioni sono fondamentali perché l’Europa oggi ha un peso sostanziale nelle nostre vite. Avere Nardella in Europa significa avere un rappresentante della Toscana – ha affermato Romiti – ciò che dall’Europa arriva alla Toscana poi arriva anche a Quarrata". Tra i punti affrontati da Nardella, i fondi europei per potenziare la tutela del territorio dal rischio idrogeologico e la necessità di creare una rete strategica tra le regioni del centro Italia, dove la Toscana avrebbe tutto l’interesse a fare da guida. Altro tema, lo sperpero dei 13 miliardi per il ponte sullo Stretto: "Soldi che potrebbero invece servire per la manutenzione straordinaria di tutti i ponti che presto saranno a rischio chiusura nei nostri Comuni".

A guidare il dialogo con il primo cittadino del capoluogo toscano è stata Valentina Conte, caposervizio de La Nazione di Pistoia, che partendo dalle dichiarazioni più recenti ha centrato i punti essenziali della sua visione politica con l’Europa. "Abbiamo bisogno di un’Europa che metta al centro le politiche pubbliche, in una visione legata a dei valori – ha esordito Nardella, anche per rispondere alla consigliera comunale Valentina Marini che lo aveva appena sollecitato sul tema dei giovani che non si sentono rappresentati dalla politica per le loro esigenze - occorre costruire il futuro su battaglie quali il cambiamento climatico, oltre che affrontare i problemi che stanno causando il calo demografico, per esempio gli stipendi bassi e il costo della vita alto". Tra i presenti in sala anche rappresentanti delle istituzioni delle fila del Pd, come Federica Fratoni e Marco Niccolai, del consiglio comunale quarratino e il segretario provinciale della Cgil Daniele Gioffredi. A tirare le conclusioni della serata è stato Bruno Leka, giovane consigliere comunale di Quarrata. "L’Ue è vista molto lontana ma Dario Nardella è una persona vicina alla gente".

Daniela Gori