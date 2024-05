Musica e teatro, l’estate a Villa Stonorov

Musica, teatro, cultura e intrattenimento in una serie di appuntamenti interessanti che inseriscono l’offerta di Villa Stonorov, alle porte della città, tra le più appetibili dell’estate pistoiese. Con l’avvicinarsi dell’estate si torna dunque a intensificare la proposta della Fondazione Vivarelli, con due appuntamenti a chiudere il mese di maggio e una fitta sequenza ad animare il mese di giugno. Si comincia dunque già oggi venerdì 24 maggio (inaugurazione alle 17.30), nel segno dell’arte con una mostra dedicata alla pittrice Deanna Frosini a cura del critico d’arte Siliano Simoncini. Nata a Pistoia nel 1940, Frosini si trasferì ventidue anni dopo a Roma dove lavorò come giornalista, scenografa e costumista. Dal 1973 si dedicò esclusivamente alla pittura, realizzando una serie di ritratti, fra i quali quelli di Alberto Moravia, Dacia Maraini, Pier Paolo Pasolini, Laura Betti, Enzo Siciliano, Bernardo Bertolucci, Paolo e Lina Taviani, Elio Petri, Miklos Jancso, Giovanna Gagliardo, Pietro Nenni. Nel 1977 si trasferì in campagna; in questo stesso anno, le venne commissionata una serie di ritratti per la direzione del partito socialista. Dal 1987 al 1989 realizzò i ritratti dei presidenti della repubblica per il Quirinale. L’artista morì nel maggio del 2021.

La mostra sarà visitabile fino al 15 giugno, dal lunedì al giovedì dalle 15 alle 18, il venerdì dalle 15 alle 19 e il sabato dalle 09 alle 13. Maggio si chiude venerdì 31, alle 17.30, con una conferenza commemorativa su Giacomo Matteotti e la presentazione del libro "Muoio per te" di Riccardo Nencini, dedicato alle donne che furono accanto ai personaggi principali della storia che ha cambiato l’Italia.

L’iniziativa cade nel centenario della morte di Matteotti ed è realizzata in collaborazione con la Fondazione Turati. Una rapida carrellata dunque su cosa aspettarsi per giugno: si parte il 5 (ore 21.15) con la prima serata dedicata alla lettura del canto dell’Inferno della Divina Commedia fatta da studenti delle scuole superiori pistoiesi. A questa serata ne seguiranno altre, il 14 giugno (ore 21.15) sempre nell’anfiteatro esterno, stavolta con letture tratte dal Purgatorio, e il 26 giugno a chiudere con estratti del Paradiso.

Il 7 giugno serata in musica (Elio Capecchi) e parole (Roberto Cadonici) dedicata a De Andrè, l’8 giugno cover italiane con i Samava, il 17 sarà "Teatri di Confine" con il monologo "Vorrei una voce" dedicato a Mina di e con Tindaro Granata. E ancora: il 20 giugno Ballando e cantando sotto le stelle con l’associazione Voglia di Vivere, la sera seguente spettacolo teatrale e musicale dal titolo "Parthènope", organizzato da un’idea di Dianele Biagini in cui l’attrice Monica Menchi porterà una fresca immersione nell’espressività` della musica napoletana. "Pane e lavoro" è il titolo dello spettacolo teatrale atteso per il 25 giugno con la compagnia Attori & Convenuti, il 27 musica con l’Orkestraccia e il 28 concerto in collaborazione con la Scuola Mabellini.

l.m.