Murale per Lorenzo: "Grazie di cuore"

Dopo il plauso unanime degli appassionati di pallacanestro per il murale realizzato in ricordo di LorenzoGiordano, storico presidente degli Untouchables, riceviamo e pubblichiamo i ringraziamenti ricevuti: "Francesca e Tommaso ringraziano di cuore tutto il gruppo Untouchables per il grande lavoro e la grande collaborazione nella realizzazione del murale; i ringraziamenti vanno in particolar modo a Gabriele, Massimiliano, Garella e soprattutto a Matteo Gori che ha realizzato questo bellissimo murale. Ringraziamo inoltre l’amministrazione comunale e chiunque abbia permesso la realizzazione del murale. Un ringraziamento speciale arriva sicuramente anche da parte di Lorenzo che ora è per sempre nella sua curva del cuore".