"Mozioni ferme. Ora il consiglio comunale"

"Si convochi il consiglio comunale". Lo chiedono i due capigruppo di opposizione, Guido Del Fante (Pd) e Silvia Pieri (Agliana in comune), rilevando che ci sono mozioni e interrogazioni presentate a fine novembre e a dicembre che non sono state ancora discusse. "Come prevede il Tuel (l testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) - dichiarano Pieri e Del Fante - il presidente è tenuto a riunire il consiglio comunale, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedono un quinto dei consiglieri, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste. Principio ribadito anche nel regolamento del consiglio comunale di Agliana. Questa richiesta è necessaria per l’ingente quantità di interrogazioni e mozioni prodotte dai nostri gruppi consiliari da fine novembre ad oggi e non portate in discussione".

Segue la lista degli atti ancora in attesa di discussione e la data di protocollo. Mozione fondo sociale affitti, mozione finanziamento bandi imprenditoria, mozione disability card, tutte del Pd protocollate il 29 novembre. Mozione per richiedere all’autorità idrica toscana la sospensione della procedura della gara a doppio oggetto ad evidenza pubblica per la selezione del socio privato del gestore del servizio idrico integrato Ato 3 medio Valdarno, protocollata da Pd e Agliana in comune il 6 dicembre. Adesione progetto "Bici in comune", protocollata da Agliana in comune il 7 dicembre. Altre due interrogazioni del Pd presentate il 18 dicembre e ancora due interrogazioni del Pd, sulla situazione delle vie Volturno e Santini (del 7 gennaio 2025) e su via Mascagni del 14 gennaio.

