Movida sì. E in sicurezza "Bene il lavoro interforze"

Il tema movida sicura continua a essere al centro del dibattito in città dopo il doppio episodio violento di sabato scorso – sulla Sala e in piazza San Francesco – che ha riacceso i riflettori su certi fenomeni ’tipicamente’ estivi. Anzi, tipicamente legati alla chiusura delle scuole e quindi all’inizio delle vacanze che, insieme, comportano un aumento esponenziale delle presenze di giovani e giovanissimi in città. Ma non solo.

"Gli episodi avvenuti nel corso dell’ultimo week-end sulla Sala sono assolutamente deprecabili e devono essere immediatamente avversati. Siamo lieti di constatare la pronta reazione delle forze dell’ordine, con il tavolo del Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico indetto per oggi (ieri per chi legge, ndr). Il centro è un posto sicuro e preservarlo come tale è fondamentale". Così Confcommercio Pistoia e Prato, nel commentare gli ultimi fatti che hanno riguardato lo snodo pulsante della vita serale.

"Questi – prosegue la nota diffusa ieri alla stampa – restano fenomeni che, pur non caratterizzanti, si ripropongono specialmente nei fine settimana estivi. La situazione è però sotto controllo e l’immediata azione di questura, carabinieri e municipale, con il coordinamento della prefettura di Pistoia, dà il senso di come si intervenga rapidamente per spegnere sul nascere qualsiasi possibile minaccia alla sicurezza dei giovani che affollano la Sala, così come degli altri cittadini, dei turisti e, naturalmente, di chi lavora".

In definitiva, dunque, per l’associazione si tratta di "un fenomeno contenuto sul nascere, rispetto al quale si rende necessaria un’attenzione continuativa, per fare in modo che il centro resti il posto vivibile e sicuro che conosciamo da sempre". In attesa di conoscere nel dettaglio le misure decise dalle forze dell’ordine e dalle istituzioni cittadine per i mesi a venire, gli operatori del settore si preparano a vivere un nuovo fine settimana all’insegna di controlli rinforzati. Il cambiamento più evidente sarà la presenza di un presidio fisso interforze. Come detto, il piano speciale per l’estate scatterà già da questo venerdì con una task-force costituita da carabinieri, polizia di Stato, polizia municipale e guardia di finanza. Una presenza stabile – ogni venerdì e ogni sabato – con finalità preventive e di controllo mirato nei luoghi del divertimento.

elisa cap.