Motocross nel bosco, brutta caduta per un trentenne

Quella che era iniziata come una divertente giornata di immersione nel verde dei boschi della Valleriana, per un giovane appassionato di motocross, si è trasformata in uno spaventoso fine mattinata. È successo poco prima di mezzogiorno poche centinaia di metri a monte dell’abitato di Medicina, nella località detta Marginina di Mezzo, proprio perché molto vicina al confine con il territorio della provincia di Lucca. Il trentenne stava percorrendo in compagnia di un gruppo di amici i viottoli delle montagne alle spalle di Pescia, quando ha perso il controllo del mezzo ed è volato fuori strada, cadendo in una profonda forra. Un volo pauroso. Sul posto sono prontamente intervenuti l’automedica del 118, un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Uzzano, un mezzo del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano della Stazione Appennino, una camionetta e un’autopompa del comando dei Vigili del Fuoco di Pescia e l’elicottero di elisoccorso Pegaso2, da Grosseto. Decisivo, in particolare, l’intervento di quest’ultimo mezzo: lo sfortunato motociclista era caduto in un crepaccio particolarmente impervio, per riportarlo sulla strada è stato necessario imbracarlo e sollevarlo con un verricello. Lo sfortunato protagonista, dopo che le sue condizioni sono state stabilizzate dai sanitari, è stato trasportato all’ospedale San Jacopo di Pistoia, dove gli è stata diagnosticata un’importante frattura a una gamba. Ma, per fortuna, non è in pericolo di vita.