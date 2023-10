Moto e motorini al palo: Pistoia ultima in Toscana

Nel report prodotto da Aci, sulla base delle rilevazioni di Istat, rimane pressoché costante il dato che vede la nostra provincia sempre galleggiare fra sesta e settima "forza" della Toscana in tutti i parametri, dai mezzi nuovi immatricolati al numero di incidenti mortali che, però, si impennano per il solo capoluogo essendo a parimerito con Massa e Livorno al terzo posto. Ma, come trend confermato anche rispetto ai dati degli anni scorsi, c’è una voce che fa riflettere: la nostra provincia è penultima per numeri di motocicli circolanti, e riesce a stare davanti soltanto a Prato, ma se poi si guarda soltanto la città si scopre come in realtà siamo davvero ultimi nel Granducato. Del resto, basta fare un giro a Livorno, piuttosto che Pisa e Lucca per accorgersi di quanti motorini in più ci siano nelle altre città. Qui, invece, si pensa solo e soltanto alle quattro ruote private, visto che i mezzi pubblici continuano a viaggiare spesso vuoti o quasi.

S.M.