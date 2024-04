Mostre, libri e laboratori. Tutto a misura di bambino. Un calendario di occasioni

PISTOIA

Non sono mani, piedi e orecchie piccole a rendere piccole le idee dei bambini. Prendendo spunto dalla riflessione proposta in "Che cos’è un bambino?" da Beatrice Alemagna, una tra le scrittrici e illustratrici più amate dai bambini e dalle bambine, nasce la decima edizione della rassegna Infanzia e città, realizzata dai servizi educativi con Teatri di Pistoia, il Centro per le famiglie, la Biblioteca San Giorgio, e il comitato provinciale Unicef. La rassegna si articola come da tradizione in una serie di iniziative ( mostre, letture, presentazioni, laboratori e molto altro) su un lungo calendario che accompagnerà i bambini e le loro famiglie per tutto il mese di maggio e fino a giugno in alcuni casi. Il primo evento è la mostra "Che cos’è un bambino? Galleria di tratti e ritratti a misura di bambino" allestita nell’atrio di Palazzo Comunale (fino al 19 maggio negli orari di apertura di Palazzo Comunale, in piazza del Duomo), che raccoglie i frutti del percorso svolto dalle aree bambini gialla, verde e blu del Comune di Pistoia.

In ordine cronologico, il 4 maggio (ore 17.30), storie in piazza Mandela alle Fornaci dove "Il gallo cristallo" prenderà vita nelle letture e interpretazioni dei genitori, mentre lo stesso giorno (dalle 16) a Palazzo Comunale "Legami che cambiano le vite", giornata d’incontro, gioco e riflessione sui legami in occasione della Giornata nazionale dell’affidamento familiare. Il 5 maggio alle 10, bentornate "Favole a colazione" nei locali del centro storico (proposta per bimbi accompagnati dai 2 ai 10 anni; info: [email protected]). Giovedì 9 maggio alle 17, alla San Giorgio, primo di diversi altri laboratori, questo dedicato al teatro dei burattini con Paolo Giordano e venerdì 10 inaugurazione della mostra "Il viaggio misterioso di Jole in città" nell’area bambini gialla di via degli Armeni, con visite guidate nei pomeriggi del 14, 15, 16, 21, 22 e 23 maggio (aperta fino al 31 maggio). L’11 maggio al Giardino Volante (ore 17) il testimone passa ad Antonio Catalano, poliedrico artista, costruttore di mondi sensibili, organizza una iniziativa di arte civile: nominando i bambini e le bambine patrimonio dell’umanità, vuole così ribadire l’importanza di scoprire, scoprirsi e essere scoperti, ascoltare, ascoltarsi ed essere ascoltati (evento gratuito).

E ancora in sequenza: l’11 maggio alle 17 alla San Giorgio lettura-laboratorio con Silvia Todesca (bimbi dai 5 ai 10 anni; iscrizioni a [email protected]), il 12 alle 16 al Funaro spettacolo "Il più piccolo di tutti", il 15 maggio nell’area bambini verde di Ponte Nuovo (ore 20.45) letture laboratorio, il 17 maggio (ore 16.30) percorsi sensoriali nella natura al Giardino Volante a cura di Selene Franci e Sara Magnolfi, il 18 maggio ancora laboratori (ore 10) nell’area Gialla con l’autrice Silvia Vecchini e presentazione de "I bambini si rompono facilmente" della stessa Vecchini e de "I bambini" di Giovanna Zoboli alle 17 nel Giardino Volante. Dal 15 maggio al 15 giugno, eventi musicali alla scuola di musica Mabellini per conoscere l’offerta attraverso lezioni gratuite e visite. La proposta di "Infanzia è città" si completa di ulteriori iniziative, consultabili sul sito del Comune.

l.m.