Mostre, eventi e la storia di Pistoia Torna "Discover", la guida per tutti

Settembre uguale ripartenza. Uguale quindi anche ‘abitudine’ e niente c’è di più allegro, suggestivo e piacevole se questa ‘abitudine’ porta il nome di ‘Un altro parco in città’. È a questo grande e atteso evento che trasformerà le grigie pietre calpestabili cittadine in manto d’erba che è dedicata la copertina (realizzata da Lara Pratesi) dell’ultimo numero dell’urban magazine Discover Pistoia edito dalla Giorgio Tesi e in uscita gratuita abbinata al nostro quotidiano. Quando? Questo sabato, con La Nazione, al solo prezzo del nostro giornale. Di presentazioni ‘Discover Pistoia’ non ha ormai bisogno, ma vale la pena offrire come sempre un’anticipazione su quel che i lettori troveranno sfogliando la rivista. Partiamo quindi dall’evento clou di settembre che occupa diverse pagine di questo numero, con il lancio contestuale dell’ultimo nato in casa ‘Naturart’ che avverrà proprio in quei giorni del ‘pratino’. Eventi, personaggi e realtà amiche di Discover con i loro spazi tradizionalmente riservati sulla pubblicazione, come le istituzioni culturali (Pistoia Musei, Musei Civici, Teatri di Pistoia, Biblioteca San Giorgio, Università Vasco Gaiffi, per dirne alcune), associative (Un raggio di luce, To Groove, Voglia di vivere) e non solo (vedi Coldiretti e Giardino Zoologico), con un volo panoramico su tutto ciò che la città e la provincia hanno da offrire. Non mancano neppure i personaggi immortalati da Nicolò Begliomini per il progetto Pistoriensis, una cui appendice è qui rappresentata dalla green influencer Silvia Moroni, così come prosegue l’excursus storico nella Pistoia com’era, con il viaggio da "La via Cassia dalla Porta Vecchia a Palazzo Bracciolini" di Emiliano Nappini. E poi ancora mostre, concorsi, appuntamenti che definiremmo imperdibili per la loro originalità, iniziative di fresca inaugurazione (come la creazione dell’Archivio iconografico Sanmommeano), richiami dalla provincia tutta, compresa la Valdinievole. Piccoli spunti sportivi, con il basket a far la parte del leone: prima il rendiconto del Toscana B3, primo torneo di basket 3x3 giocato du gomma riciclata organizzato da Italian Basletball World, Gs Eventi e Gek Galanda, poi ovviamente quello che fa capo alla massima serie. Da segnare in agenda? La data del 14 settembre, quando la squadra biancorossa si presenterà alla città nel centralissimo palco di piazza del Duomo. Ci vediamo in tutte le edicole di Pistoia il 9 settembre per il consueto regalo ai nostri lettori.

linda meoni