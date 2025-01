Mosti e Giometti allargano il pacchetto under. Salutano Dibenedetto, Balleello e Tascini

Novità erano state promesse e novità sono arrivate. E’ un inizio 2025 davvero movimentato quello della Pistoiese che in sede di mercato ha già messo a referto tre acquisti, lanciando un chiaro messaggio alle altre big del campionato: per il primo posto ci siamo anche noi. Oltre all’arrivo dell’attaccante Simone Simeri, ufficializzato l’ultimo giorno dell’anno, il club arancione ha annunciato altri due innesti per il comparto under.

La Pistoiese ha infatti acquistato, con la formula del prestito, il portiere Nicola Mosti e l’attaccante Cristiano Giometti, entrambi classe 2006. Il primo proviene dallo Spezia, di cui ha difeso i pali della formazione Primavera nella prima metà di campionato, collezionando sei presenze oltre a quattro panchine in Serie B con la prima squadra. Il secondo arriva invece dal Cesena, ma nel girone d’andata ha indossato la maglia del San Marino, con 18 presenze e una rete all’attivo. Salutano invece Pistoia sia Vito Dibenedetto, terzino mancino classe 2004, che Davide Balleello, attaccante nato nel 2005 che si è accasato al Sasso Marconi.

E adesso il mercato finisce qui? Per ora no, almeno secondo il direttore sportivo Massimo Taibi, che a margine della conferenza di presentazione di Simeri ha parlato così delle operazioni future della Pistoiese: "Intanto, grazie ai nuovi giovani, abbiamo sistemato le caselle dei 2006 con due rinforzi importanti, entrambi provenienti da club professionistici. Non dimentichiamoci poi che eravamo già intervenuti a novembre inserendo in organico due giocatori di categoria superiore come Accardi e Maldonado, che hanno fatto vedere fin da subito di che pasta sono fatti. Per quanto riguarda l’attacco, l’arrivo di Simeri offre una carta importantissima al mister per le scelte offensive".

Poi c’è la situazione lagata a un’altra uscita pesante: "Per motivi personali Alessandro Tascini mi ha chiesto di avvicinarsi a casa (proviene dall’Umbria, ndr) e quindi cercheremo di accontentarlo quanto prima. Possiamo quindi contare su quattro attaccanti, che ritengo essere un numero sufficiente, anche se non è escluso che possa arrivare un ulteriore acquisto in questo mese di gennaio. Dovremo fare valutazioni ponderate ed equilibrate, ma non mi sento di dire che il nostro mercato sia terminato".

Michele Flori