Il calcio giovanile piange Stefano Bacci. Ha lasciato i "suoi" campioni

Pistoia, 2 settembre 2023 – Soltanto due settimane fa era in montagna per guidare l’inizio della preparazione della sua nuova squadra, gli Allievi Regionali della Polisportiva Margine Coperta. Stefano Bacci era contentissimo perché, dopo otto anni consecutivi passati al CF 2001 di Prato, era tornato in una di quelle società nelle quali aveva già militato come allenatore. Qualche dolore, la necessità di rientrare a casa per alcuni esami e, in quindici giorni, una brevissima, implacabile malattia, se l’è portato via troppo presto. Stefano era nato il 5 ottobre del 1958. Il suo cuore si è fermato nell’Hospice di Spicchio. La notizia della sua scomparsa ha iniziato a diffondersi nel primo pomeriggio di ieri fra il capoluogo, dove adesso Bacci abitava, e Cantagrillo, dove aveva vissuto per parecchi anni e dove vive il figlio Mattia. Era in pensione dal 2012 dopo trentatré anni di servizio della Guardia di Finanza, dove era stato Brigadiere Capo. Gli ultimi diciannove anni li aveva passati nella sezione di polizia giudiziaria presso la Procura delle Fiamme Gialle.

Aveva una grande passione per lo sport. Prima fra tutte quella per il calcio che l’aveva portato a debuttare in Serie A con la maglia della Fiorentina. Un amore che ha poi trasferito al figlio Mattia, oggi poco più che trentenne, che ha vestito i colori viola nel settore giovanile fino alla Primavera giocando, come portiere, in squadra anche con campioni del calibro di Federico Bernardeschi.

E dal rione Forti di Cantagrillo, dove oggi Mattia fa l’estremo difensore nella contesa cittadina, sono arrivate le prime testimonianze di affetto e vicinanza. Stefano Bacci, invece, il suo amore per il calcio lo aveva trasformato nella voglia di insegnare e di lasciare un segno ai più giovani, alle generazioni future, a coloro che magari, un domani, saranno anche dei campioni affermati. Da sempre legato al Margine Coperta, è stato anche sulla panchina del Montecatini Murialdo per poi legarsi al Casale Fattoria a Prato dove, nelle ultime otto stagioni, si è sicuramente tolto delle soddisfazioni, interrotte soltanto dallo stop dovuto all’emergenza sanitaria. “Era tornato qui da noi quest’estate e con grande entusiasmo – ricorda Fabrizio Boccaccini, da anni allenatore al Margine Coperta e nello staff dirigenziale della società valdinievolina – oltre a essere contento della sfida che stava per iniziare. Purtroppo, però, dopo i primi giorni di ritiro ha accusato questo malore, ma nessuno si poteva certo immaginare questo epilogo: l’ho sentito per telefono fino a domenica. Tutta la società è senza parole perché perdiamo una persona eccezionale e molto bravo, sia come allenatore che come uomo".

Il funerale di Stefano Bacci sarà a cura della Misericordia di Pistoia e verrà celebrato lunedì 4 settembre alle ore 15 nella chiesa di San Pietro a Casalguidi. Successivamente la salma sarà cremata.

Saverio Melegari