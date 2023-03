Muore noto negoziante, lutto nella piana di Pistoia, fondò la catena Segreti

Roberto Rossi

Piana Pistoiese, 14 marzo 2023 – Grande cordoglio in tutta la piana e nell’area pistoiese per la scomparsa di Roberto Rossi, commerciante il cui nome è legato alla nota catena di abbigliamento intimo ‘Segreti’.

Rossi aveva 72 anni e si è spento giovedì 9 marzo all’ospedale San Jacopo di Pistoia. Il funerale si è svolto sabato 11, alle cappelle del San Jacopo. Roberto Rossi abitava a Serravalle, a Masotti.

Circa un anno e mezzo fa aveva avuto un incidente domestico, una caduta in casa che gli aveva provocato serie conseguenze. Come abbiamo appreso dalla figlia, era stato alcuni mesi in terapia intensiva e successivamente era stato sottoposto a riabilitazione al centro don Gnocchi, ma le conseguenze di quella caduta gli sono state fatali e recentemente le sue condizioni si sono aggravate.

Grande il dolore per la sua scomparsa per la moglie Angela Iacopini, per i figli Sara e Donatello e per i parenti, amici e clienti che gli volevano bene e lo stimavano. Ad annunciare la scomparsa di Rossi, a esequie avvenute, è stata Confesercenti provinciale di Pistoia, di cui era un socio storico.

Confesercenti Pistoia così lo ricorda: "Nei giorni scorsi è venuto a mancare Roberto Rossi, storico socio di Confesercenti Pistoia, commerciante e parte integrante della conosciutissima catena di abbigliamento intimo Segreti, con punti vendita a Pistoia e Agliana. Alla famiglia di Roberto, e in particolare alla moglie Angela e ai i figli Donatello e Sara, la Confesercenti provinciale di Pistoia tutta esprime le sue più sentite condoglianze".

La catena Segreti esiste dal 1985 e l’attività è sempre stata portata avanti da questa famiglia, unita negli affetti e nel lavoro.

Tre i negozi che sono un punto di riferimento per i clienti: due sono a Pistoia, uno sul viale Adua e l’altro in via degli Orafi, in pieno centro storico, poi c’è il negozio di Agliana, in via Berlinguer all’interno del Centro commerciale Coop.

Segreti è da 38 anni un sicuro punto di riferimento per chi vuole acquistare intimo, accessori e abbigliamento, cercando stile e attenzione al cliente. Rossi lascia un grande vuoto in famiglia, ma anche nel commercio di tutta l’area pistoiese. "Era un uomo coraggioso e intraprendente, ci mancherà molto", dice la figlia Sara.

Piera Salvi