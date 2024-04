Quarrata (Pistoia), 15 aprile 2024 – Un malore in campagna, probabilmente nell’orto di sua proprietà, e per un uomo di 78 anni non c’è stato niente da fare. Il fatto è accaduto a Quarrata.

Il pensionato, in base a quanto appreso, stava lavorando la terra in un campo, quando si sarebbe sentito male all’improvviso. I sanitari del 118, una volta sul posto, hanno provato in tutti i modi a rianimarlo, ma per l’anziano era già troppo tardi.