Lutto a Pistoia per la morte di Anna Pivi. “Docente stimata, lascia un grande vuoto”

Agliana (Pistoia), 24 maggio 2023 – Il suo cuore si è fermato in ospedale nella notte tra domenica e lunedì ed è immenso il lutto per la morte di Anna Pivi, docente di matematica dell’istituto tecnico statale Fedi Fermi di Pistoia. Originaria di Firenze, residente a Agliana, avrebbe compiuto 62 anni il prossimo agosto. Amata e benvoluta dai colleghi e dagli studenti, Anna Pivi aveva iniziato la sua carriera di docente nel 2001 nell’istituto tecnico pistoiese di viale Adua, ed era sempre rimasta in servizio nella stessa scuola, fino allo scorso novembre, quando la terribile malattia contro la quale stava lottando l’aveva costretta a casa. Dai primi di maggio era ricoverata per l’aggravamento del male che purtroppo non le ha dato scampo. Anna lascia il marito e due figli. Persona dolce, disponibile, sempre sorridente, lascia anche un grande vuoto nella sua scuola, dove ieri mattina il triste messaggio della sua scomparsa è stato diffuso nelle aule con l’interfono, seguito da due minuti di silenzio e raccoglimento.

I docenti del dipartimento di matematica del Fedi Fermi hanno voluto pubblicare a nome di tutti sul portale dell’istituto e sulla pagina Facebook un commovente ritratto in ricordo della collega: "Il viaggio che la sua terribile malattia le ha imposto di intraprendere lascia tutti noi in un immenso sconforto e ci obbliga da oggi a vivere le nostre giornate lavorative con uno spirito diverso, consapevoli dell’eredità che ci lascia – scrivono i professori e le professoresse nel testo, in cui sottolineano anche la competenza, la generosità e lo spirito di collaborazione di Anna Pivi – ha sempre messo a disposizione di tutti le sue efficaci strategie didattiche e con l’umiltà che la caratterizzava ha sempre saputo proporre valide soluzioni per superare quelle criticità che a volte accompagnano l’attività didattica".

Gli insegnanti hanno messo in rilievo la forza e la dedizione al lavoro: "E il senso di responsabilità mai venuto meno né scalfito dalle sofferenze della sua malattia, ma anzi animato fino all’ultimo dal rammarico di non poter seguire i suoi studenti fino alla conclusione del loro corso di studi". Nel messaggio è evidenziato anche il lato più personale di Anna: "La sua dedizione nel lavoro non le ha mai impedito di essere una figlia attenta e premurosa, una madre amorevole e sempre presente per i suoi figli e una grande compagna di vita per suo marito. Con profondo cordoglio – si legge infine – esprimiamo le nostre più sentite condoglianze a tutti i suoi cari nella consapevolezza che rimarrà incolmabile il grande vuoto che la sua perdita ci lascia". Ieri c’è stata la veglia alla Misericordia di Agliana.

Daniela Gori